Kristal Silva llora en el escenario por su abuela, pero la tachan de "falsa" y "oportunista"

Kristal Silva conmovió a los jueces de "Quiero cantar", la conductora de "Venga la Alegría" interpretó el tema "En cambio no", de Laura Pausini, y aunque para el público no cantó bien, logró buenas calificaciones porque al final de su participación lloró por la muerte de su abuela, ocurrida hace cinco meses.

Fotos de Kristal con su abuela aparecieron en la pantalla mientras interpretaba la canción, y al final, cuando Laura G se acercó, no pudo contener el llanto.





"Se fue hace cinco meses y no puedo con el dolor aún; no me importa el resultado, lo hice con el corazón, lo hice para ella; me duele el corazón, me duele mucho que no está", expresó llorando.





Confesó que extrañaba a su abuelita, que sentía mucho dolor desde que hace cinco meses murió; además, le dolía que no se había podido despedir, pues cuando esto ocurrió en Tamaulipas ella se encontraba en la Ciudad de México.

"Es algo que me sigue doliendo, no entiendo cómo va a ser ese momento ahora que regrese en Navidad a Tamaulipas y no la vea, que no esté ahí, no escucharla, me duele", confesó.

Se lanzan contra Kristal

Mientrs que algunos cibernautas lamentaron lo ocurrido y le mandaron palabras de consuelo, otros criticaron que se valiera del llanto para obtener buenas calificaciones.

"¡Que show! La semana pasada canto pésimo, se va a eliminación y hoy regresa con la historia de su abuelita renovada, la novela perfecta... por cierto canto feo de nuevo... pero la lagrimita funciona para los jueces". "Neta, ¡qué flojera! Tener que recurrir a esta clase de artimañas, para sobresalir y obtener buenas calificaciones, de pésimo gusto". "Ni Laura Pausini hace tanto show jajajaja, me cae muy bien Kristal, en realidad no es solo ella, ahora todos lloran para conmover al gran jurado", se lee entre los comentarios.

Lee también: Katy Perry y el extraño momento que vive en el escenario: su párpado se sale de control

Además, para algunos internautas, Kristal fingió su llanto como estrategia para lograr una alta puntuación.

"¿Cuál interpretación? No interpretó nada. Sólo cantó igual de horrible cómo su llanto que más falso no se pudo ver". "¿Neta le dan 10 a esto? Y a la chica anterior que cantó mucho mejor e interpretó mejor que Kristal ¿le dan un 6? Fraude".

Una usuaria, que se dice fan de Kristal, descalificó su actuación "forzada" y cuestionó si el programa le habría pedido valerse de esa pérdida para tratar de conmover al público y a los jueces: "A mi no me gusta esta Kristal", opinó.

"Apoyo a Kris desde los concursos anteriores y siempre he sentido feo de que no gane pero esto me parece muy bajo, seguramente no sea cosa de ella y se tenga que prestar a estos shows por 'trabajo o seguir órdenes' pero me parece una falta de respeto a sus sentimientos, no se niega el dolor por la pérdida de alguien tan amado para ella, creo que todos hemos pasado por eso y entendemos perfectamente pero en esta ocasión se notaba que se esforzaba porque le salieran las lágrimas (muy pocas) y es que no, no es necesario llorar para expresar tristeza, cada quien vive sus duelos de diferente manera pero ella no se notaba honesta, mirando constantemente a ver si la cámara la estaba enfocando, su voz llorada se escuchaba falsa... en fin. A diferencia de los jueces, a mi no me gusta esta Kristal. Ojalá no vuelva a caer en esto porque más que beneficiarla, la perjudica. Así la televisión de frívola y vacia"



rad