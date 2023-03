Kim Kardashian reveló una foto retro de cómo lucía a los 12 años

Kim Kardashian es una de las influencers y empresarias más conocidas de Hollywood, y esto se le debe al éxito del reality show “Keeping Up With The Kardashians”, el cual es protagonizado por ella y su familia.

La ex pareja de Kanye West y Pete Davidson siempre ha sido foco de críticas por su aspecto físico, ya que con el paso de los años ha cambiado mucho, a tal punto que cuando se viralizan fotos de ella de pequeña, resulta complicado reconocerla.

Recientemente Kim Kardashian publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de cuando ella tenía 12 años. Se trata de una especie de carnet para usar en el Malibu Grand Prix, una pista de carreras de autos indy en miniatura que fue furor en California entre 1970 y 1990.

Kim Kardashian nació en Los Ángeles, California, en 1980. Ella es fruto de la relación de la ex modelo Kris Jenner y el empresario Robert Kardashian.



Foto: Kim Kardashian. Fuente: Instagram @kimkardashian

Tiene dos hermanas y un hermano, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian y dos medio-hermanas por parte de madre, Kendall Jenner y Kylie Jenner. Todos aparecen en el reality show “Keeping Up With The Kardashians”.

Kim Kardashian saltó a la fama en el 2007 cuando se viralizó un video privado de ella y se su pareja en ese entonces, Ray-J. Luego el canal E! quiso comenzar una serie sobre ella y su familia, y al misma continúa siendo un éxito hasta el día de hoy con más de 10 temporadas.

El posteo de la imagen de Kim Kardashian a sus 12 años ya cosecha más de 1 millón de me gusta, y los likes van aumentando minuto a minuto. Sin embargo esta no es la primera vez que la empresaria comparte una foto de cuando era pequeña o adolescente.



Foto: Kim Kardashian, su hermana y su padre. Fuente: Instagram @kimkardashian

Hace poco recordó a su padre con un carrete de imágenes y videos donde se la ve a Kim Kardashian desde bebé hasta su adolescencia. El padre de la influencer falleció hace 20 años, pero Kim lo sigue manteniendo presente todo el tiempo.