The Killers se ponen “divos” y prohíben ser retratados

Aunque The Killers deleitó a sus fans mexicanos con sus conciertos, la banda visitó al país con una serie de condiciones que a algunos fans les rompieron el corazón y es que los integrantes del grupo de rock pidieron a los encargados del hotel donde se hospedaron que cuando bajaran a cenar apagaran la luz de los jardines y corrieran a todas las personas que se encontraban en los alrededores para que nadie los fotografiara ni se acercara a ellos. Así, varios seguidores, que los esperaban con la ilusión de tomarse una selfie con ellos, fueron sacados del hotel. La agrupación también pidió que durante sus conciertos ningún medio de comunicación les tomara fotos ni videos, ni siquiera a los organizadores del concierto les dejaron tomar fotos de todos los conciertos que ofrecieron en México.

También lee: The Killers "Chilangos, ¡estamos vivos!"

Kate del Castillo pide que no le peguen con el micrófono

Quien también pidió a los medios distancia fue la actriz Kate del Castillo, quien no quiso dar entrevistas a su llegada la develación de placa de una obra de teatro, y es que en el intento por hablar con ella, algunos medios se le abalanzaron, por lo que la actriz se enojó y gritó: “¡no me pongan el micrófono en la cara!”, mientras que su guardia de seguridad gritaba, “¡me la están aplastando!”. De alguna manera, Kate pudo salir del tumulto y entró al recinto.

Le hacen brujería a Morris Gilbert en el San Rafael

El productor Morris Gilbert compartió en su cuenta de Twitter que alguien no estaba enviando buenas vibras al Teatro San Rafael, donde recientemente aparecían cosas de brujería tiradas en sus puertas, como gallinas sin cabeza, pero a pesar de que a los pocos días diera por terminada la temporada de “Ghost, la sombra del amor”, Morris aseguró no creer en este tipo de cosas:

“Hay algunos locos que creen en esas supersticiones, es gente nefasta, pero lo mencioné porque me pareció divertido. Cuánta envidia existe, desafortunadamente, pero bueno, viene con el territorio y nada más me río de eso, porque lo que me llama la atención es tanta ignorancia”, señaló Gilbert.