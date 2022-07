Khloé Kardashian fue mamá por gestación subrogada

Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, aparece Khloé Kardashian con una noticia que incendió las redes, pues confirmó que ella y su expareja, Tristan Thompson, están próximos a convertirse en padres una vez más.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, que se sabe ya no lo son debido a las infidelidades de él —la gota que derramó el vaso fue el involucrarse con la entrenadora Maralee Nichols, con la consecuencia de un embarazo y un bebé no planeados—, la decisión de tener otro bebé en común fue para darle un hermanito a su primera hija, True.

Se sabe que fue en noviembre del año pasado cuando el bebé fue concebido, de acuerdo con las declaraciones emitidas por un representante de la familia Kardashian, por lo que estarían a días u horas de convertirse en padres por segunda vez.

La noticia causó revuelo, el mismo representante de Khloé confirmó al sitio Page Six que los planes de convertirse en padres vía vientre de alquiler se llevaron a cabo antes de que ella se enterara que Tristan iba a tener otro hijo con otra mujer.

Así como Khloé, ha habido otras famosas que en el pasado han recurrido a la misma vía para convertirse en madre y aprovechando que estamos en víspera del nacimiento del nuevo integrante Kardashian, hoy las recordamos.

Kim Kardashian

Todo parece indicar que Khloé tomó los consejos de su hermana mayor, Kim, para tener más hijos, pues dos de los cuatro hijos que tuvo con Kanye West fueron vía vientre de alquiler.

Se sabe, por propia voz de la socialité, que durante sus dos primeros embarazos tuvo una serie de complicaciones, debido a que padece placenta adherida, lo que le ocasionó muchas dificultades. Por ello recurrió a la gestación subrogada y así pudo cumplir su sueño de tener una gran familia, como la que ella tuvo junto a sus hermanos, medias hermanas y hasta hermanastros.

Sarah Jessica Parker

Aunque es una actriz muy famosa, gracias a su personaje de Carrie en las famosas series Sex and the city y en And just like that, Sarah Jessica Parker mantiene, en la medida de lo posible, su vida privada fuera de los reflectores.

A pesar de ello, ha sido ella quien comparte ciertos aspectos de su vida íntima, como en 2009, cuando confirmó que ella y su esposo Matthew Broderick estaban a la espera de convertirse en padres por segunda ocasión y por partida doble, ante la llegada de unas mellizas que concibieron a través del método de subrogación.

De acuerdo con el comunicado emitido por los representantes de la actriz: “El nacimiento de sus dos hijas será a finales de este verano”, se leía en el documento emitido en abril de 2009.

Jessica sólo logró embarazarse una ocasión, cuando tuvo a su primer hijo, James Wilkie, quien para el nacimiento de sus hermanas gemelas tenía seis años. Se sabe que intentó volver a tener más hijos, pero no lo consiguió, por lo que recurrió a un vientre de alquiler y cumplió su sueño de tener una familia más grande.

Nicole Kidman

Otra famosa que es muy reservaba en cuanto a su vida privada es Nicole Kidman, quien también recurrió en su momento a la gestación subrogada para formar familia. Cuando estuvo casada con Tom Cruise, la pareja no tuvo hijos, pues ella sufrió primero un embarazo ectópico, por lo que perdió a su bebé. Así que decidieron adoptar un par de niños, que son los hijos mayores de ambos: Isabella Jane y Connor. Tuvo otro embarazo, pero igualmente lo perdió cuando sufrió un aborto espontáneo.

Tras su separación con Cruise, Nicole contrajo nupcias con el cantante Keith Urban, con quien se volvió a embarazar y cumplir su sueño de ser madre por vía natural, luego de dar a luz a su hija Sunday Rose Kidman. Para la concepción de su segunda hija con Urban, recurrieron a un vientre de alquiler y tuvieron a Faith Margaret Kidman.

Hilaria Baldwin

Una famosa que es clientaza de esta columna es Hilaria Baldwin, esposa de Alec Baldwin. En unas pasadas columnas platicábamos sobre la gran familia que han formado juntos con muchos hijos, pues prácticamente ella se la ha pasado los últimos años de embarazo en embarazo.

A pesar de ello, Hilaria es otra famosa que ha aprovechado las bondades de la gestación subrogada, pues para el nacimiento de su sexta hija, ella y Alec decidieron que naciera por esta vía. Fue precisamente Hilaria quien confirmó que, tras cinco embarazos, optó por darles el hermanito que tanto anhelaban sus hijos y recurrió a un vientre de alquiler. Así nació Lucía, justo cinco meses después de que ella había dado a luz a un par de gemelos, aunque uno falleció al nacer.

Amber Heard

Recién había estallado la bomba entre ella y su ex Johnny Depp, entre dimes y diretes, acusaciones y una serie de demandas, cuando Amber sorprendió al mundo confirmando a través de Instagram que se había convertido en madre de una niña.

La pequeña nació el 8 de abril de 2021 y fue registrada con el nombre de Oonahg Paige Heard, como hija única de la actriz. A pesar de ello, los rumores sobre quién es el padre de la menor no se hicieron esperar, incluso se llegó a rumorar que Elon Musk, otro famoso que ha tenido hijos por esta misma vía, era el padre de su hija.

Ella en su momento no confirmó ni desmintió la noticia, en su lugar prefirió compartir una imagen junto a su hija al momento de dar la noticia.

“Hace cuatro años decidí que quería ser madre. En mis propios términos. Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras las mujeres pensar de esta manera sobre una de las partes más fundamentales de nuestro destino”, escribió en la foto que colgó en su perfil de Instagram.



