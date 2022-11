Kevin Conroy, una de las voces detrás del icónico personaje de Batman falleció a los 66 años. La muerte fue confirmada por su propio manager.

El actor de doblaje encarnó al superhéroe en más de 60 proyectos, entre películas, series e incluso videojuegos de DC.

De acuerdo con medios internacionales, participó en "Batman: The Animated Series" y grabó episodios de 1992 a 1996. La producción se emitió en el 85.También apareció en los videojuegos: Arkham Knight y Arkham City, además de un episodio de Batwoman en el 2019.

Ante la sensible noticia, su representante lamentó la muerte y detalló a BBC: "La comunidad de locutores perdió a uno de los grandes.Estoy completamente devastado porque trabajé con él durante más de 25 años".

Por su parte DC Comics, agregó que estaban “profundamente entristecido” por la pérdida de su colega.

Conroy, quien también fue actor de teatro, sería el primer artista abiertamente gay que encarnó al caballero de la noche. Durante este año, el artista escribió un comic bajo el nombre "Finding Batman" en el que narró su experiencia al prestar su voz al personaje a la par que aceptaba su sexualidad.

El hombre estudió en The Julliard School en la ciudad de Nueva York. Fanáticos y personas del espectáculo despidieron al artista con mensajes emotivos a través de redes sociales.

