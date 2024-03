Kate Winslet reacciona al uso de Ozempic para tratar la diabetes como método para perder peso

Kate Winslet, la estrella de "Titanic", ha sido objeto de críticas continuas sobre su figura a lo largo de su carrera, particularmente durante su icónico papel como Rose debido a sus curvas.

Durante una entrevista con "Sunday Times", la actriz, reconocida también por su papel en "Divergente", recordó cómo, durante sus días de formación como actriz, era despectivamente llamada "sebo". Incluso su agente recibía llamadas para indagar sobre su peso, lo que desencadenó en ella un trastorno alimenticio y una obsesión por bajar kilos de más.

Recientemente, durante una conversación con "The New York Times", expresó su preocupación sobre el uso de Ozempic, un medicamento inyectable conocido como la "droga de Hollywood". Aunque originalmente diseñado para controlar los niveles de azúcar en adultos con diabetes tipo 2, Ozempic también se utiliza de manera indebida por personas no enfermas en un intento de perder peso.

En esta imagen proporcionada por HBO, Kate Winslet en una escena de "The Regime". HBO vía AP.

Winslet reveló que había escuchado rumores sobre una "píldora" que las personas estaban usando para mejorar su apariencia física. Dado que en Londres, su ciudad natal, Ozempic no es tan popular como en Estados Unidos, su reacción al descubrir la verdadera intención detrás del uso del fármaco fue de horror y lo describió como algo "terrible", por lo que alentó a las personas a adoptar hábitos alimenticios más saludables.

En la actualidad, la famosa actriz ha dejado de preocuparse por las críticas sobre su cuerpo y se niega a ser un modelo de anorexia o delgadez. Como mencionó en 2004: "De adolescente no podía controlarlo... Lo bueno es que ya no me hacen daño. Me tiene sin cuidado lo que puedan decir de mi silueta".

Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP.

Riesgos del Ozempic

Según un artículo de "La Vanguardia", Ozempic fue el avance científico más destacado de 2023, convirtiendo a Novo Nordisk, un laboratorio danés, en la empresa más valiosa de Europa. El medicamento ha ganado popularidad gracias a figuras como Elon Musk, y se especula que fue utilizado por Kim Kardashian para lucir el vestido de Marilyn Monroe en el MET Gala de 2022.

Sin embargo, esta fama ha provocado una escasez de Ozempic y otros medicamentos similares para diabéticos y para el control de la obesidad. Ozempic se administra semanalmente y, según ensayos clínicos, puede provocar una pérdida de peso del 15%, ya que imita la acción de la hormona GLP-1, reduciendo el apetito emocional al actuar sobre el cerebro y el sistema digestivo.

A pesar de sus beneficios, Ozempic es costoso y puede causar efectos secundarios como hinchazón, malestar estomacal, gases y eructos. Además, su uso debe acompañarse de dieta y ejercicio para mantener resultados a largo plazo. Al suspender el tratamiento, si no se han adoptado nuevos hábitos, es probable que se recuperen los kilos perdidos.

En algunos países, se investiga si Ozempic puede causar depresión en pacientes y si su interrupción abrupta puede desencadenar un aumento del apetito voraz debido a los cambios en los niveles de glucosa en sangre. Es importante destacar que el medicamento no debe utilizarse sin prescripción médica, y su uso indebido puede provocar efectos secundarios como dolor abdominal, diarrea, vómitos y náuseas.

*Con información de La Nación y El País.

