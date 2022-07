Kate quiere mujeres más fuertes en la pantalla

Lo que le hace falta a las producciones audiovisuales mexicanas, pero también de otros países, es tener personajes femeninos fuertes e inteligentes, pues aunque se ha ido mejorando en ello, son pasos lentos, considera Kate del Castillo.

Por eso, en los últimos meses se ha enfrascado en interpretar papeles con esos rasgos, como en la nueva temporada de La reina del sur y la serie propia The beautiful lie, ambas ahora en el cuarto de edición.

“Teresa Mendoza (La reina del sur) es una mujer inteligente que no tienen nada que ver con sus looks, cuando la vean dirán, ‘¿qué le pasó a Kate?’ (risas), no es que sea sexy, porque nunca lo ha sido, pero será otro tipo de cosa a lo que hemos visto en series de mujeres”, indica.

En la nueva temporada, el personaje se aleja del universo del narcotráfico; ahora, en Sudamérica, se enfrentará a ciertos antagónicos.

“Desde la anterior como que nos alejamos de eso, Arturo (Pérez-Reverte, autor original) hace la estructura, pero ella ya no es eso, es más como thriller. Van a ver a una Teresa Mendoza guerrera, en otro nivel”, adelanta.

Y en The beautiful lie, una adaptación moderna de la novela Ana Karenina de Leon Tolstói, interpreta a una clavadista y medallista olímpica, con una gran influencia en México.

La historia, coproducida con su compañía Cholawood Productions, la pone como una mujer que se enamora de alguien más joven que ella, algo que no es aceptado por la sociedad.

“Son seis capítulos de esta exclavadista retirada a la que tenemos que dar una cierta jerarquía, que tiene dinero, una mujer de la clase alta como muchas que hay en México y que mostrará a un país bonito. Hacen falta mujeres fuertes en producciones que se hacen en español e inglés y más; se han ido arreglando cosas, pero son pasos lentos”, subraya la actriz mexicana de 49 años.

En televisión

Con su productora, Kate tiene en cartera varios proyectos, entre ellos El agente mexicano sobre Francisco García, un fotógrafo reclutado por la CIA que habría impedido el asesinato de John F. Kennedy en México, así como otros con Lydia Cacho.

Ahora promueve la nueva temporada de T.A.P, Taller de Actores Profesionales, programa de Canal Once en el que Oscar Uriel se sienta con actrices, actores y cineastas para hablar de su trabajo y la vida.

Ella es quien inaugura la tanda que inicia el próximo lunes, en horario nocturno, por el canal del IPN.

“Oscar me conoce desde que inicié, así que no podía esconder nada (risas). Fue divertido traer una recolección de eventos, momentos y trabajos por lo que he pasado. En ese momento estaba filmando The beautiful lie, que era lo primero que hacía en México desde hace muchos años y le platiqué de eso, de estar emocionada”, refiere.