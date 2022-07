Kate del Castillo contradice a Verónica Castro

Kate del Castillo sabía que la decisión de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de permitir votaciones vía internet en sus próximas elecciones de septiembre sería controvertida y que dividiría la opinión entre compañeros del gremio. Ella, señala, no comparte la opinión de otros actores, como Verónica Castro, de que no exista esta modalidad y emitirá su voto por esa vía, algo que celebra: “Es preferible eso a no votar, de las opciones que se pueda", dice convencida. Y cree saber por quién lo hará, pero se lo guarda por ahora para sí misma.

Aislinn Derbez acepta que muchas personas son conscientes del abuso que se vive dentro de la industria del cine y la televisión y que ella siempre se manifestará en contra. La hija de Eugenio Derbez fue una de las actrices que firmó la carta “Videocine rompe el pacto”, que pide a la empresa productora de Televisa detenga el acoso sexual, tras las denuncias de varias mujeres que señalaron al empresario Coco Levy de haber abusado de su posición para realizar comentarios o tocamientos de índole sexual contra ellas.



La primera fue Danna Ponce, pero le siguieron 9 mujeres, entre ellas Romina Sacre, amiga de Aislinn: “Es super importante para mí que se alce la voz en este tipo de temas y me da muchísimo gusto que se hayan atrevido a hacerlo tanto Danna como Romina y yo apoyándolas fielmente, porque sí, creo que a muchos nos ha quedado claro que esto existe y nos consta, es una lástima que se siga haciendo hasta el día de hoy; ahí estaré apoyando hasta que se erradique y que las empresas entiendan que es algo que de verdad no puede seguir sucediendo”, nos dijo Aislinn.



Foto: Instagram



Lucía Méndez se cae y no llega a alfombra roja

Con bombo y platillo los organizadores de una alfombra roja anunciaron que entre sus invitados estaría Lucía Méndez, pero ante la ausencia de la actriz, muchos reporteros se preguntaban si llegaría al evento después o ya no. Tras mucho hermetismo, se dijo que la diva de la televisión no acudió a la cita porque se cayó cuando regresó a comer y estaba lastimada, aunque no de gravedad. Esperemos que se recupere.



Foto: Instagram