Kany García pide cerrarle la puerta a las relaciones tóxicas

La creencia popular nos ha convecido de que siempre, pase lo que pase, es bueno "abrirse puertas", refiriéndose a oportunidades trabajo, relaciones personales, planes a futuro; en cualquier aspecto de nuestra vida lo más importante es crearte nuevas oportunidades.

Pero para la cantante Kany García esto no debe ni tiene que ser una ley de vida. No significia que la puertorriqueña esté en contra de las infinitas posibilidades que nos trae el destino; sino que la misma tenacidad que ponemos para abrir estas "puertas", debemos ponerla para también cerrarlas, sobre todo cuando éstas no traen nada bueno o pueden lastimarnos.

En entrevista para EL UNIVERSAL, García destacó que en muchas ocasiones ella ha tenido que cerrar las piertas de su corazón a gente que se acercaba a ella con la intención de sacar provecho y con el tiempo se le ha vuelto una habilidad: “Yo me la paso cerrando puertas, haciendo un análisis de quiénes me acompañan, de quiénes son los amigos, pues dada la profesión uno se vuelve un dulce que hace que se te pegue gente por las razones incorrectas, que no te hacen bien, que sacan la parte más oscura de ti y no la más clara”, comparte.

Este sentimiento se ve reflejado en la canción “De p*ta madre”, que se incluye en su nuevo disco “El amor que merecemos”, y la cual considera un himno que quiere cantar a su público y a ella misma.

“Para mí es una canción que invita a hacer esa introspección, me deja la valentía de caminar hacia adelante cerrando puertas, porque el proceso de dejar de contestarle las llamadas a un amigo, de dejar un trabajo o romper una relación, allí hay una cuestión de valentía que hay que celebrar, y por eso la canción dice “¡Guapa, estás en tu mejor etapa!”, son frases que siempre cantaré, no sólo para el público sino para mi persona”", agreg{o

Justito a tiempo

Su más reciente producción, lanzada el pasado 27 de mayo, está llena de historias de amor propio aderezadas con géneros huapachosos como la cumbia, tal es el caso de “Justito a tiempo”, que canta junto a Rozalen, y que, aunque no es una experiencia suya, considera importante celebrar a través de una canción.

“Estaba en un almuerzo y había una señora que yo no conocía, en algún momento le preguntaron si era casada y contestó que estuvo a punto de casarse, pero cuando puso fecha a la boda, empezó a ver que su compañero de vida tenía un sentido de apropiación hacia ella, cosas muy puntuales y pequeñas como que si iba a casa del vecino por cualquier cosa, preguntaba por qué se ponía a hablar con él o si tenía el celular boca abajo, le cuestionaba la razón. Ella pensó si eso era lo que quería para su vida”.

El final de esta historia, no es nada trágico, pues pese a que no hubo boda, sí resultó una gran canción que la intérprete regala a su protagonista y a todas las mujeres que están por dar esos pasos definitivos de amor propio.

“Le decía (a esa persona) que la admiraba mucho porque a las mujeres nos han enseñado a aguantar, nos han metido eso en la cabeza”.

Ella misma, a lo largo de su vida, ha tenido que sacudirse la educación patriarcal en la que creció y que todavía está tan enraizada en la sociedad.

“A veces encontramos esa violencia machista que no proviene de la agresión física, sino de la psicológica y emocional. Yo lo he vivido, también me pasa y estoy ahora mismo tan consciente de todo lo que sucede en Latinoamérica (en cuestión de violencia de género) que digo que a mí no me ha pasado nada en comparación con otros casos”.

"Muero", una colaboración destinada a suceder

Para este material, Kany exprimió su don como compositora y la joya de la corona es "Muero" un tema en el que colabora con el español Alejandro Sanz y que ella misma califica como una canción dolorosa, basada en una historia que, aprendiz de la vida, observó y transformó en música.

La historia gira en torno a una mujer enamorada que decide esconder sus sentimientos, no solo de la persona dueña su afecto, también de sus amigos y hasta del mundo, y que desde sus primeras notas estaba destinada a que Sanz le prestara su voz. “Mientras escribía la canción, siempre salía el nombre de Alejandro Sanz; mis amigos me decían que lo invitara y cuando lo busqué estaba ocupado, pero me dijo que le mandara la canción y después de escucharla me volvió a escribir: ‘Kany, déjame termino de grabar mi disco y grabamos’. Así fue y cuando escuché su voz entendí por qué la gente decía que él tenía que estar en ella. Es la canción más nostálgica del álbum”.

Con todas estas canciones que el público ya puede disfrutar, Kany espera que sus fans y todo el mundo que las escuche pueda entender las reflexiones que hay detrás de cada letra, especialmente para creer ese dicho que dice: "cuando una puerta se cierra, otra se abre"... pero lejos de ese lugar.

