Kalimba renueva su fe y se deja tocar por "José, el soñador"

Para darle forma a las sensaciones y sentimientos que tiene su personaje en José el soñador, Kalimba se enfoca en un recuerdo de su infancia: cuando deseaba con todo su corazón un carrito Lamborghini y su papá no se lo podía comprar. Cuando pudieron dárselo fue la mayor alegría de su vida.

“Voy a ese momento y revivo lo que es ser feliz. Eso siente José cuando le dan su capa de colores; debo entender mis derrotas, los lugares que he pisado, las cosas que he experimentado para revivirlas en José, y de lo que no has vivido, intentar ponerte en los zapatos de la persona que sí. De eso se trata, no de mentir”, dice desde el salón de ensayos del Centro Cultural Teatro I.

Con apoyo de la asistente de dirección, el integrante de OV7 se prepara para protagonizar el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, tras la salida de Carlos Rivera del montaje, desprendiéndose del papel del Faraón, que hacía anteriormente, y tomar el texto de cero, para levantar el telón el 20 de mayo.

“Soy un gran artista y dejo la vara muy alta, lo digo con franqueza porque no hablo de mí, ser un gran artista corresponde a tener un maestro que me está dejando una enseñanza. Pongo atención a los grandes y cuando esté en el escenario vendrán aplausos y ovaciones que también son para quienes dirigen cada pedacito de mi cuerpo”.

Kalimba busca desmenuzar cada línea del texto, porque si no entiende qué quiere transmitir su personaje, sólo será un títere en el escenario, por eso echa mano de sus experiencias.

“Me siento muy relacionado con José. Conozco la parte bíblica pero ahora veo la parte dramática y a través de la dirección voy encontrando cómo narrarle al público algo importante, que es saber que la vida va a tener altibajos, derrotas, tropiezos y muchas cosas malas, pero al final del día si nos mantenemos en fe, fuertes, va a traer esa promesa que nos hizo desde un principio Dios, que es una vida linda”.

El cantante quiere que el público sienta el quebranto de espíritu cuando su personaje vive desgracias, desde la pena de ser vendido como esclavo, hasta su estancia en prisión, pero también cómo remonta con fuerza y fe al convertirse en gobernador de Egipto y superar su prueba principal: perdonar.

“Hay tantas cosas que esta obra puede enseñar a nuestros corazones, muchas personas nos hacen algún daño y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacerles un bien le pagamos con la misma moneda”.

"Estoy partiéndome la espalda para dar la mejor versión que tengo. Nadie viene a suplir (a Carlos Rivera) porque no estamos compitiendo”, KALIMBA, Cantante y actor.

Hombre de fe

El musical sigue la historia de José, uno de los doce hijos de Jacob, quienes, en un ataque de furia al ver que recibió una túnica de colores, lo venden como esclavo. Al igual que el personaje, Kalimba fue privado de su libertad en 2010, acusado de abusar de una menor, hecho del que fue absuelto por falta de pruebas. Si ve una conexión en las historias ésta se encuentra en la gracia.

“‘Gracia’ significa que la vida no siempre nos trata como merecemos, es cualquier momento en el que decidamos tomar el camino correcto. La gracia para mí es la base de la vida, cuando entendamos que lo que estamos haciendo proviene del amor de Dios hacia nosotros, nos olvidamos de lo demás”, comenta.

Si bien el ser muy apegado a su fe le ha traído críticas y envidias, el éxito o el fracaso personal y profesional considera que es resultado de su relación con Dios.

“Yo he vivido cosas maravillosas, trágicas, pero de mis 16 años a mis 40 que estoy por cumplir en cuatro meses, la única cosa que ha mejorado, se ha fortalecido y crecido, es mi relación con Dios y en eso es con lo que me identifico mucho con José”, comparte el cantante.

El reto que enfrenta

Aún no ha subido al escenario y Kalimba ya enfrenta comparaciones entre los fans de la obra, pese a esto él considera a Carlos Rivera como un artista muy talentoso, al cual admira.

“Estoy partiéndome la espalda para dar la mejor versión que tengo. Nadie viene a suplir porque no estamos compitiendo. Respetaré toda comparación, pero dejo bien claro que mi intención no es ser un peor o un mejor José, es ser mi José”.

50 FUNCIONES cumplió en Semana Santa el musical en el que Carlos Rivera dejará el personaje principal

Se deja querer por el teatro

Todo se acomodó para que Kalimba protagonizara José el soñador. Si bien paró su proyecto como solista, hará teatro y después arrancará gira con OV7.

Para el intérprete de “Tocando fondo” lo que hace en este momento no es algo extraordinario, pero visto desde afuera es un desafío mental y físico. No sólo está aprendiendo su papel como José, también seguirá dando vida al Faraón en las fechas que aún tienen en provincia con Carlos Rivera a la cabeza.

A la par sigue con los ensayos de su tour solista 6PM y la gira 30 años de OV7, los conciertos con Cumbia Machine y doblaje. Aunque el mundo de los musicales parece darle la bienvenida, no se ve haciendo carrera en este ámbito, porque considera que lo suyo es ser cantante.

“Lo único que hay que hacer es aprender a separar cada tarea y darle su lugar, como cuando íbamos a la escuela y teníamos varias materias”.

ELENCO DE LUJO

1.Carlos Rivera inició como el personaje principal, el hijo predilecto de Jacob.

2. Kalimba cumplió satisfactoriamente con su participación como Faraón.

3. Erik Rubín se integrará al equipo de actores alternando con Leonardo de Lozanne el papel que deja el exintegrante de OV7.

4. Fela Fábregas continuará como la narradora de la historia biblíca que fue llevada al teatro.