Justin Bieber revela que tiene la mitad del rostro paralizado: "manténganme en sus oraciones"

Justin Bieber tendrá que estar un tiempo alejado de los escenarios, pues su estado de salud no es el mejor; através de un video, el cantante de 28 años reveló que debido a que padece un síndrome, la mitad de su rostro está paralaizado.

Detalló que se trata del síndrome de Ramsay Hunt, el cual le afectó un nervio en el oído, causando la parálisis.

En el video se observa que el canadiense no puede parpadear con uno de sus ojos y solo puede sonreír con un lado de la boca.

"Quería informarles sobre lo que ha estado pasando, obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tuviera parálisis, como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", expresó.

Justin, que hace unos días ofreció un concierto en la Ciudad de México, reiteró que el asunto es "bastante serio" y que deberá tomarse un tiempo para recuperar su salud.

"Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme, y volver al 100% para poder hacer lo que vine hacer desde que nací", aseguró.

Por el momento practica ejercicios faciales que le ayudarán a mejorar su condición, por lo que explicó a sus fans que deberán esperar para verlo regresar a los escenarios.

"Los amo, gracias por ser pacientes conmigo y voy a mejorar, estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad solo que el tiempo, no sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien, espero y confío en Dios, confío en que todo sea por una razón, no estoy seguro de cuál es en este momento, pero mientras tanto voy a descansar. Los amo, paz".

Hace unos días alertó a sus fans tras cancelar tres conciertos en Canadá, en aquel momento explicó que por indicaciónes médicas debía descansar; Justin acompañó su mensaje con un llamado a sus fans para que lo mantengan en sus oraciones.





Estuvo en México hace unos días

Por una hora y 45 minutos el canadiense mantuvo entretenidos a más de 57 mil mexicanos el pasado 25 de mayo, quienes se reunieron para corear las canciones que presentó entre fuegos artificiales y euforia.

"Muchas gracias, estoy muy agradecido de estar aquí, este es el mejor lugar en el que podría estar".

"Tengo que decir te amo, te amo, te amo, con todo mi corazón", dijo Bieber pronunciando en español las últimas palabras que, aseguró, acababa de aprender.

Enormes pantallas superpuestas en donde eran proyectados imágenes del desierto y de las montañas, Bieber desfiló vestido totalmente de negro por una pasarela que entre tiempos compartió con bailarines para interpretar temas como "Somebody", éxitos como "Hold On", "Where Are Ü Now" y "Yummy".

