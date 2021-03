El reto más grande al que se ha enfrentado el intérprete de regional mexicano Julión Álvarez, luego de que en 2017 fue señalado como prestanombres del narco, ha sido mantenerse en el gusto del público a pesar de las limitaciones como no contar con redes sociales oficiales, pero además el ver cómo su familia también se ha visto afectada.

“Tengo dos niñas chiquititas que no sé qué venga para ellas, el ser rechazadas o criticadas por ser las hijas de, como me tienen ahorita, un testaferro, alguien señalado por el gobierno de Estados Unidos”, señaló este martes en conferencia de prensa.



“Ya me tocó vivir a mí la cuestión de discriminación en más de una ocasión, una de ellas la recuerdo perfectamente, fue la primera. Llego a un lugar donde acostumbro ir a cenar con mi señora que estaba embarazada; llego, pido, no me sirven y me acerco… me hablan y me dicen que tienen instrucciones de que no puedo estar aquí”, relató.

El cantante recordó en esa ocasión que no los dejaron cenar y, por el contrario, los invitaron a abandonar el lugar. Además le tocó ver a su esposa llorar por vivir ese momento y en otra ocasión otro miembro de su familia también pagó las consecuencias por su parentesco.

“Se me hace muy injusto el hecho de que arrastren responsabilidades y sean tachados por algo que no les corresponde. En el caso de mis hijas, no escogen ser hijas de un fulano, en este caso de Julión”.

En 2017 el intérprete de “Mi amor y mi agonía”, junto a otras figuras reconocidas como el futbolista Rafael Márquez, fue incluido en una lista de personas que presuntamente fungían como testaferros del narco. El cantante señaló que desde ese momento se le quitaron sus cuentas en redes sociales y un año después, en 2018, cumplió con el procedimiento en México ante la Unidad de Inteligencia Financiera en México, el cual ya se resolvió al 100%.

“Nunca tuvimos una carpeta de investigación, fuimos señalados únicamente. En Estados Unidos es de la misma manera, es un señalamiento donde se nos está investigando que desgraciadamente se retrasó; la noticia de mis abogados americanos cuando empieza la pandemia fue esa, que la cuestión es que las instituciones de gobierno han suspendido operaciones, va a ser un poco lento”.

El músico se dijo tranquilo y seguro de lo que ha hecho en su carrera, además que tiene fe y tranquilidad porque espera una resolución que sea favorable. Por ahora, Julión está celebrando su 14 aniversario de carrera, motivo por el que el próximo domingo 7 de marzo realizará un concierto gratuito vía streaming que se transmitirá en vivo desde el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

Relata versión de los hechos

A principios de febrero se dio a conocer que la Fiscalía General de la República había entregado a Estados Unidos al narcotraficante Raúl Flores Hernández, conocido como “el tío”, y con quien se vinculó a Julión. Al respecto el cantante explicó que no cree que esto lo perjudique en su proceso.

“Yo sé exactamente cómo hice mis cosas, cuál ha sido el camino por el que hemos andado, tengo la seguridad de que va a existir una liberación favorable para Julión Álvarez y su norteño banda, entonces ahora que el gobierno de Estados Unidos tiene a Don Raúl, ellos tienen sus sistemas para obtener realmente la verdad de cómo son las cosas y saber si yo soy su amigo o fui su socio”.

El cantante señaló que cuando él empezó a ver crecer sus números quiso diversificarse e invertir en ranchos y tierras y una de esas inversiones fue desarrollar un fraccionamiento.

"Yo le entro en sociedad con una persona. Él compró el terreno, yo invierto para urbanizar y desarrollar ese fraccionamiento, con la intención de en dos años ganarnos una cantidad queriendo hacer un negocio. El terreno había pertenecido a una inmobiliaria que tenía relación con los Flores en años pasados", dijo.

En 2013 tuvo diferencias con su socio, decidieron terminar el proyecto y llegaron a un acuerdo firmando ante notario para el cambio de socios.

“En 2015 me empiezan a pagar y el seguimiento de dinero que traía desde los dueños anteriores el terreno en que se desarrolló ese fraccionamiento me afectó porque ya había pagos e ingresos a mis cuentas. Así de fácil está relacionarse, es un ejemplo de cómo puede uno caer, enredarse o ser parte de estas listas que no es nada fácil poder salir. No se imaginan lo que llega a afectar. Todo el hecho fue por querer diversificar en cuestión económica y negocios".

