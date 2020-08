Julieta Venegas derrama lágrimas y éxitos en concierto acústico

La nostalgia y el sentimiento hicieron llorar a Julieta Venegas, al recordar a su mamá durante un concierto que ofreció por streaming, en donde por más de dos horas interpretó varios de sus éxitos en una versión acústica.

La velada íntima que ofreció la cantante, estuvo acompañada de un chat, con el cual podía interactuar con su público y fue en donde su mamá le mandó un mensaje de apoyo, haciendo que Julieta derramara lágrimas de emoción.

“Todo el mundo me está viento, toda mi familia por todos lados y me emocioné, así que gracias…ahora que hago (decía mientras lloraba) nunca me había pasado esto, es que sí se siente…”, expresó.

El show comenzó a las 19:00 horas con canciones como “Amores platónicos”, “Dos soledades”, “Esta vez” y el cover de José Alfredo Jiménez “Canta, canta, canta”, que hicieron que sus fanáticos empezaran a mandar mensajes de felicidad y de mucho amor para la intérprete.

Así como los conciertos, los aplausos también se han digitalizado, siendo así transmitidos a través de emoticones del chat, los cuales indicaban que sus seguidores gritaban, aplaudían y cantaban cada una de las canciones de Venegas.

La noche continuó y la compositora seguía con los sentimientos a flor de piel, por lo que sin más preámbulo decidió dedicarle una canción a su mamá llamada “Paloma querida”, en donde relató una anécdota del porqué le gusta mucho ese tema.

“Esta canción se la voy a dedicar a mi mamá, es una canción de José Alfredo Jiménez que en mi casa siempre la hemos cantado, tiene una historia que me encanta y está bastante buena. Él tuvo muchas esposas, no sé cuántas, creo que tres, el caso es de que cuando se casó con una que se llama ‘Paloma’, le escribió esta canción y cuando se volvió a casar con ‘Alicia’ que fue su última esposa, ya no le dejó cantar la canción”, contó.

“Me parece una historia súper chistosa, porque no me imagino el diálogo, José Alfredo era un señorón y ella una cosa chiquita y no sé, me imagino diciéndole: ‘no gordo esa canción no la vas a poder cantar’, y él como: ‘mi amor, es una canción querida, cantada por todo el mundo’ y ella: ‘no, no se puede’ así que nunca volvió a cantarla”, añadió.

Sin músicos, tan sólo fue un piano, una guitarra y el acordeón, los que acompañaron a Julieta al interpretar otros éxitos como, “Adoro”, “Andamos huyendo”, “Andar conmigo”, “Lento”, “Eres para mí”, entre muchos más.

También aprovechó para cantar su sencillo “Mujeres”, el cual está inspirado en todos los movimientos y marchas que se han realizado recientemente en apoyo a la mujer.

“Yo estaba muy emocionada de ver cómo las mujeres empiezan a mostrar más rabia, más participación y luego ver cómo todas las situaciones por las que pasan, especialmente la violencia y de repente sentía que la prensa centraba más en el vandalismo y es como la misma historia, siempre hay un tema con un malentendido y que, si las feministas son esto, hay muchas problemáticas que nos falta desenredar”, comentó.

Después de una cautivadora presentación, que cientos de personas no querían que terminara, la cantante se despidió con algunas complacencias, entre las que estuvieron “Me voy”, “Limón y sal”, “El presente” y “Ojos de Videotape”.

“Que no sea una despedida, que sea un hasta pronto, me voy a ir a ‘chillar’ al camerino porque extraño mucho a mi mamá… ojalá que podamos salir de gira pronto y tocar, podamos salir, vernos, comer en restaurantes, abrazar a nuestros amigos y no sé, todo lo que en este momento no podemos hacer, pero que ya se podrá, igual suena súper idealista, pero yo sí creo que hay que salir de esto habiendo aprendido algo, a ser mejores, es algo que individualmente nos afecta tanto a nuestras vidas, no podemos hacer las cosas, debemos aprender que lo más importante es nuestra familia, las decisiones que tomamos, debemos salir con más fuerza y onda”, dijo.