A Julieta Grajales le gustaría realizar personaje lésbico en Hollywood

Uno de los sueños de la actriz Julieta Grajales es el de hacer sus pininos en Hollywood e interpretar en cine o televisión a una heroína o guerrera que así como ella esté relacionada con deportes como la escalada.

A la vez, a Julieta le gustaría hacer un personaje lésbico como el que ya pudo interpretar por primera vez para el nuevo video musical de la cantante LP “How long can you go”.

“Me encanta la diversidad sexual, yo no tengo ningún tipo de tabú sobre eso, al contrario, me encanta el amor en todas sus diversificaciones y amplitudes, y me encanta que justamente LP represente esas voces de muchas personas que no se han abierto a decir abiertamente los gustos de su sexualidad”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Creo que es un ícono por eso, porque ha sido la voz de muchas personas aunque actualmente ya es mucho más abierto, simplemente queremos amar no importa si es hombre o mujer”.

Para Julieta, el video de la estadounidense representa el amor puro entre dos mujeres que se cantan bajo una atmósfera en la que no se sabe si es un sueño o es la realidad.

Grabado hace alrededor de un mes en un hotel en Los Cabos tiene además un ambiente mexicano que a decir de Julieta se debe al gusto de LP por nuestra cultura.

En el video Grajales y LP aparecen como una pareja y si bien la actriz considera que se han abierto puertas en tema de inclusión aún hace falta quitar algunos tabúes.

“Yo con mi sexualidad soy abierta, no me etiqueto, tengo una relación con una mujer en este momento y nunca he tenido miedo de decirlo. Lo vivo en la vida real y me gustaría llevar a la pantalla algo así”, explica.

“Creo que es mi primer video lésbico y me encantaría hacer una película, una serie, estaría increíble”.