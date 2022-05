Juanga me sacó de la rutina: Michael Stuart

El cantante salsero y actor estadounidense Michael Stuart no sabía qué tan conectado podía estar de Celia Cruz y de Juan Gabriel hasta que se metió en su piel dentro del programa Tu cara me suena, donde el intérprete se coronó como ganador, el pasado domingo.

El programa consistía en recrear física y musicalmente a diferentes personajes del mundo del espectáculo, y quien lograra mayor fidelidad sería proclamado como el ganador/a.

“Con los personajes con los que más me divertí fue con los de Celia Cruz y con el de Juan Gabriel, me sacaron de la rutina, tuve que ver sus movimientos de cara, de piernas, las expresiones, teníamos que recrear la imagen que aparecía en el circuito en pantalla, hacer los mismos gestos para que los jueces pudieran dar sus puntos. Celia Cruz fue algo increíble, y saber que son dos figuras de las más grandes que ha dado la música”, dijo Stuart en entrevista con EL UNIVERSAL.

El programa se transmitió los domingos y tuvo entre sus filas como jueces a personajes famosos como Angélica Vale y Charytín, así como a Ana Brenda Contreras como conductora.

Al final de la competencia, el triunfador dice que todo lo disfrutó mucho, menos las horas de caracterización que eran bastante agotadoras pero, tras obtener el primer lugar, se siente feliz porque el dinero que ganó será donado a una asociación y él se lleva a casa el trofeo y el saco que usó para representar a Juan Gabriel.

“El trofeo lo tengo aquí, me lo llevo a la oficina, la chaqueta de Juan Gabriel (que usó en su imitación) la quería comprar, quería que me la vendieran pero me la regalaron”, compartió.

Este 2022 el artista está celebrando 25 años de carrera.

Hace 11 días el músico lanzó el sencillo “Bailemos”, que enmarca este año de celebraciones y de triunfos.

El cantante también comentó que no descarta que en algún momento vuelva a meterse en la piel de esos dos personajes cuando participe en algún concierto, mientras tanto sigue celebrando este triunfo.

“Me siento bendecido con este programa que llegó para darle tantas cosas lindas a mi vida, tanta nueva gente para trabajar con ellos” agregó.