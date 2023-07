Juan Pablo Gil, el nuevo pretendiente de Sara Corrales

Pese a que Sara Corrales se percató de que Gabriel Soto no era el tipo de hombre que quería a su lado, nunca perdió las esperanzas de encontrar una persona afín a sus necesidades y tampoco se cerró al amor pues, de regreso de su estancia en Colombia, tras el escándalo que la colocaba como "la tercera en discordia" dentro de la relación de Soto e Irina Baeva, en compañía de otro famoso actor, nos referimos a Juan Pablo Gil, quien está trabajando para demostrarle a la actriz que es digno de conquistar su corazón.

Desde hace unos meses, el nombre de Sara Corrales comenzó a ser asociado no sólo a Gabriel Soto, sino a la relación que el actor sostiene con Irina Baeva pues, hubo un tiempo en que parecía que el compromiso entre los dos estaba por terminarse, luego de que dejaran de compartir fotografías juntos en redes sociales, evitaran hablar uno del otro frente a las cámaras y ya no se acompañaran en eventos sociales. Por esa época, se especuló que el actor estaba pretendiendo a Corrales quien expresaba que Gabriel era todo un caballero con ella en el set de la telenovela "Mi camino es amarte".

Sin embargo, las cosas entre Corrales y Soto no prosperaron pues, en su momento, la colombiana indicó la molestia que le producía que el actor no pudiera soltar una relación concluida en que la que suexpareja -como llamó a Baeva- era "tóxica", pero el tiempo siguió transcurriendo e Irina y Gabriel volvieron a compartir fotografías juntos y avivar la chispa de una relación que parecía del todo apagada; así, la pareja acalló los rumores de ruptura y continuó con su historia de amor, mientras que, por su lado, Sara viajó lejos de la CDMX y regresó a su natal Colombia.

Sin embargo, el motivo por el que Sara viajó lejos de nuestro país fue motivado por un compromiso laboral, luego de que los ejecutivos de "Top Chef VIP" la invitaran a formar parte del proyecto televisivo, el cual, tiene una temática muy similar a la de "MasterChef Celebrity". La competencia de cocina también contó con la participación de otras conocidas figuras del medio, como Laura Zapata, Arturo Peniche, Gabriela Spanic, German Montero, Johnny Lozada y, por supuesto, Juan Pablo Gil.

Sara Corrales fue una de las competidoras de la segunda temporada de "Top Chef VIP", junto al actor Juan Pablo Gil y otras importantes figuras del medio artístico. Foto

A lo largo de la competencia, la química entre Sara y Juan Pablo fue innegable, a tal grado que la actriz colombiana le puso un apodo a su compañero de cocina que, luego de unas semanas, denominó como "fideito" y en conjunto se hacían llamar la "familia Fideo".

Por ello, no causó gran sorpresa que en su arribó al aeropuerto de la CDMX, luego de cinco meses fuera de tierra mexicana, la actriz regresara en compañía de Gil.

Cuando los medios de comunicación se acercaron a Sara, Juan Pablo -automáticamente- se dirigió a realizar un trámite relacionado con su equipaje, por lo que la actriz abordó sola las preguntas acerca de cuál es el vínculo que ahora los une, a lo que la colombiana contestó sin mayor empacho, revelando que si bien, no son pareja, en ese momento están conociéndose pues, la química que surgió entre ellos fue mediante el ámbito laboral y, ahora, están tratando de vislumbrar si la chispa continua fuera de los sets y las cámaras.

Sara Corrales y Julián Gil hicieron gran equipo en el reality show "Top Chef VIP". Foto: Instagram

"¿Enamorados? Conociéndonos", aclaró la actriz cuando se le preguntó por el vínculo que los mantiene juntos, luego de acabar con las grabaciones del reality. "No somos parejas, no pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, nos estamos conociendo, a mí Sara me parece importante primero conocer a esa persona, conocerla por fuera de un set, cuando seamos novios, les aviso, claro que sí", contó a "Venga la alegría".

