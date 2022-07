Joy Huerta reveló cómo inició su relación con Diana 11 años atrás

Joy Huerta, del dúo “Jesse y Joy”, no supo lo que era el verdadero amor hasta que conoció a Diana Atri, su pareja actual y con la que lleva 11 años de relación, pues nunca antes experimentó una conexión tan intensa como la que las unió. Una década después comparten dos hijos; la pequeña Noah y el pequeño Nour y toda una vida por delante.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la compositora recordó que si bien, llegó a tener un par de relaciones anteriores, todas se trataban de noviazgos pocos serios, y no fue sino hasta que se encontró con Diana Atri que cayó en cuenta que nunca se había enamorado verdaderamente. “Nos conocimos por amigos en común y fue una conexión intensísima”, recordó.

Sin tener en mente que podría enamorarse de ella, Joy y Diana emprendieron una amistad de forma inmediata, pues era vasta la conexión entre ellas, amistad que duró meses antes que la música abriera los ojos y comprendiera que no sólo mantenía un vínculo fraterno con Atri, sino que se estaba enamorado de ella.



Foto: Instagram de Joy Huerta

Eso sucedió cuando una persona que conocían ambas hizo un chiste, con connotación homofóbica, y aunque el comentario no le pareció gracioso, Joy se percató que sus sentimientos por Atri rebasaban la línea de la amistad. “Me estoy enamoranda de esta mujer”, reconoció.

Rosado la cuestionó acerca de si antes de su relación con Atri había entablado una relación con otra mujer, a lo que Huerta contestó que no, pero aseguró que no fue porque hubiera tenido un tabú. “Yo siempre pensé, la gente se enamora de la gente, pero nunca me vi en una circunstancia así”, contó.

Eso ocurrió cuando Joy tenía 25 años y por primera vez experimentó la sensación de no quererse despegar de esa persona ni por un segundo. Pero aunque la cantante ya había desentrañado que era lo que pasaba con sus sentimientos, tenía que dar otro paso de gran importancia, hablarle a Diana de cómo se sentía. Fue así que, una noche que salieron a cenar juntas, momento en el que optó por replicar el chiste homofóbico y estudiar la reacción de Atri, quien se molestó pero no dio indicios de más.

Más tarde, comenzaron a llamarse “mi amor”, frente a su grupo de amigos, luego de un diálogo en que sus conocidos aseguraron que ya todo el mundo salía con personas de su mismo sexo, fue un acto provocativo, pero había algo más en el trasfondo que las llevó a comenzar a coquetear realmente, por mensajes, en el primer show en el que Diana había acompañado a Joy para verla tocar.

Cuando acabó el show, fueron a cenar y fue entonces que Joy le confesó que estaba enamorándose, sentimiento que fue correspondido por Atri. “Al día siguiente nos vimos, nos besamos y 11 años después aquí estamos”, dijo sonriente. Detalló -además- que luego de unos meses, se hicieron novias y dos años y medio después se fueron a vivir juntas.

