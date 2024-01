Jóvenes, famosos y creyentes de los Reyes

No hay niño o niña que no ame la magia que envuelve esta noche la llegada de los Reyes Magos, esos sabios de Oriente que al igual que al niño Jesús traen regalos a los pequeños que se portaron bien, y los jóvenes famosos no son la excepción.

“Es un buen momento para convivir con la familia, comemos rosca; siento que los regalos tampoco son tan importantes porque hay que recordar de dónde viene la tradición, la visita de los Reyes Magos a Jesús”, dijo Checo Perezcuadra, quien ha participado en la serie El juego de las llaves y Falsa identidad.

Mafer Ley, hija de la actriz Alejandra Ley, a sus 16 años, aseguró que sigue disfrutando de esta tradición, incluyendo levantarse temprano para ver qué dejaron los Reyes Magos debajo de su árbol de Navidad.

“Es muy bonito, desde hacer la cartita y ponerla en el zapato, es algo que mi mamá me enseñó desde pequeña. Recuerdo que una vez estaba en Cancún y tuve que mandar mi carta por globo, porque estaba preocupada porque los Reyes no iban a saber dónde estaba, pero sí supieron y fue muy bonito despertar y ver los regalos”, recordó Ley.

“Últimamente no he pedido casi nada, nada más disfruto el momento, por ejemplo este año sólo pedí una playera negra que vi y me gustó”, compartió Iker García (Minas de pasión y Amor dividido), quien confesó que a pesar de que sí espera a Melchor Gaspar y Baltasar, es más del equipo de Santa Claus.

Tanto Mafer, como Checo e Iker tienen en su pensamiento a los niños menos afortunados, que tal vez no tienen familia o por diversas circunstancias los Reyes Magos no llegarán esta noche a su casa.

“Yo les diría que aunque no reciban nada, tengan por seguro que los Reyes Magos, crean o no en ellos, siempre los van a proteger, a dar el amor que necesitan y que la vida los va a recompensar”, expresó Checo.