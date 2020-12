José Ramón San Cristóbal promete leer a Juan Rulfo

José Ramón San Cristóbal, locutor conocido como El Estaca, confesó que no ha leído el “Llano en llamas” y tampoco “Pedro Páramo”. El conductor, que tiene junto con Eduardo Videgaray el programa de radio “La corneta”, dijo que el título le sonaba como a un libro “árido y viejo”, pero ante la insistencia de su amigo terminó por acceder a leerlo para saber más sobre la literatura mexicana. Cabe recordar que Rulfo es reconocido como uno de los literatos mayores del siglo XX a pesar de que solo publicó estas dos obras.

Alberto Casanova va lanzarse como productor

Uno de los sueños del actor Alberto Casanova es fundar su propia casa productora y durante esta pandemia ha dedicado un espacio para darle forma a este proyecto. Es por eso que espera para el 2021 poder convertirse en productor. "Quiero poder crear mis propias aventuras y ya no depender de terceros", afirmó en entrevista. "Soy un poco terco para esas cosas, estoy con la idea de poder hacerlo y lo voy a lograr. No sé si para este año, espero que sí, pero si no es para este, para el otro año, no voy a parar hasta que se logre".

Angelique Boyer, tras los pasos de Itatí

Si de memes se trata, al parecer Angelique Boyer ya le pisa los talones a Itatí Cantoral quien era la favorita de las personas para hacer memes con su personaje de Soraya Montenegro. En los últimos meses, Boyer ha sido la predilecta de muchos para hacer memes de cualquier tipo de situaciones, sobre todo disfrutan hacerlos tomando imágenes de sus personajes antagónicos



