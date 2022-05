José María Yazpik rehúsa a hablar de feminicidios o el Tren Maya

A José María Yazpik ya no le gusta hablar con la prensa de temas ajenos a sus proyectos, el actor asegura que él elige a las personas con quienes opina de temas sociales, pues al ser cuestionado sobre el feminicidio en México dijo tajantemente “No voy a hablar de eso”, igual que cuando fue cuestionado sobre el proyecto del Tren Maya, pero incluso cuando se le pregunta sobre otra cinta en la que está trabajando contestó alzando la voz: ““De esa película no voy a hablar porque estoy hablando de esto”, refiriéndose a una serie que recién estrenó.

“Con las personas con las que hablo de otros temas son con las personas que yo decido hablar, con las que puedo aprender o explicar y aquí realmente no creo que sea ni mi momento ni mi posición”.

Mabel Cadena, la veracruzana que podría ir a Wakanda

La actriz Mabel Cadena se pone nerviosa cuando le preguntan si será una de las latinas que se integre al universo de Marvel. Según un rumor, la actriz veracruzana de 31 años de edad ha sido contemplada para entrar a la cinta “Black Panther: Wakanda Forever” con el personaje de Namora, pero ella asegura no saber nada al respecto. “Nada me gustaría más que estar, pero eso no es algo que pinte próximamente”, afirma, aunque también deja claro que sí tienen en sus planes romper estereotipos de piel y nacionalidad trabajando en el extranjero. “En realidad yo espero que el empoderamiento latino se vaya por todo el mundo, espero algún día trabajar no sólo en Estados Unidos, sino que tengo muchas ganas de trabajar en España, Chile, Argentina y como mujer morena nada me daría más gusto que cruzar esos límites de cualquier otro país.

Lee también: El drama de Alfredo Adame y sus hijos; el conductor llora, dice que ha sido un buen padre



Foto: Sergio Tapia, Archivo El Universal.



Jorge López desmiente relación con Danna Paola

Jorge López no le tiene miedo a las etiquetas, el actor juvenil pasó de ser un chico Disney en “Soy Luna” a galán de la serie “Élite”, donde compartió con Danna Paola, a quien considera “una de las personas más talentosas” con las que ha trabajado. Pero ahora trabaja en su primer proyecto en México, una serie en la que interpreta a un hombre llamado Alejandro.

“Es un personaje más oscuro, un nuevo villano edición 2022, pero con corazón noble. Alejandro es un chico que no se relaciona con el mundo de las drogas, es bastante puro y su nivel de conflicto va por el tema familiar, es otro código de interpretación”, detalla el actor, quien además asegura que no tiene una relación ni con Danna, ni con nadie. “Soy un nómada muy exigente en este momento estoy casado con mi trabajo y no tengo tiempo para estar en pareja porque necesitas dedicarte, para hacerlo mal, mejor no lo hago, pero estoy feliz y pleno”.

Lee también: ¿Qué contestó Camille cuando le preguntaron sobre su romance con Johnny Depp?



Jórge López. Foto: Vía Instagram



jgt