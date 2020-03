José Luis acudiría a baby shower de Sherlyn

El integrante del dúo Río Roma comentó que si lo invitan al baby shower de su exnovia Sherlyn, quien espera bebé, o por alguna razón coinciden, estaría encantado de asistir, además está de acuerdo con la cantante de que la dejen en paz. “Yo encantado de que esté bien y no sé cuándo será, pero si un día coincidimos, encantado de estar ahí, pero ella se merece que la dejen en paz, estar, es una mujer increíble, inteligente...”

Jessica Díaz niega romance, Instagram la delata

Cuando se presentó la telenovela Como tú no hay dos, Jessica Díaz (que interpreta el tema principal) juró que ella y José Ron, que la acompañaba ese día, eran sólo amigos, sin embargo, José Ron ha compartido imágenes con ella en su cuenta de Instagram y hasta Claudia Álvarez les comentó: “Parejaza, quién iba a decir que al final la Nayeli se quedó con Alejandro… ¡Los quiero!”, haciendo alusión a la telenovela Simplemente María, en la que Jessica y José se hicieron amigos.

Jesús Zavala quiere ser más que Hugo Sánchez

Jesús Zavala confía en que su trabajo le esté permitiendo no ser considerado únicamente como el Hugo Sánchez de Club de Cuervos. El actor sabe que fueron cuatro temporadas del personaje, pero por eso ha optado, dice, por proyectos ajenos, ahora estando en el musical Hoy no me puedo levantar, al lado de Belinda y Yahir, donde interpreta a Colate, el chico con problemas de drogas, que en un inicio encarnó Luis Gerardo Méndez.