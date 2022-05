José Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, sale de una polémica para entrar en otra

José Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, no sale de un escándalo cuando se mete en otro, y es que tras haber cumplido una sentencia por tráfico de personas ahora se ha viralizadfo una foto en la que aparece con la hija de "El Chapo" Guzmán.

A continuación, recordaremos qué fue lo que sucedió hace poco más de cuatro años y que puso en la mira de las autoridades estadounidenses a José Emilio.

Fue el 14 de marzo de 2017 cuando el primogénito de Pepe fue detenido en el cruce de Tijuana a San Ysidro, California, por tráfico de personas luego de que presuntamente intentara ingresar ilegalmente a cuatro personas de origen chino a Estados Unidos.

En esa ocasión fue el portal TMZ el que informó que durante una inspección las unidades caninas detectaron la presencia humana en la cajuela del auto que conducía José Emiliano, y cuando los agentes fronterizos pidieron que abriera el compartimiento, encontraron a cuatro personas escondidas.

Culpable de tráfico de personas

Tras el arresto y las indagatorias correspondientes, el hijo de Pepe se declaró culpable del delito de tráfico de personas y el juez dio su veredicto y lo sentenció a tres años en libertad condicional y seis meses en un centro de rehabilitación “ya que no está bien de sus facultades mentales”, además de pagar una fianza de 15 mil dólares.

A la salida de la corte el cantante hizo algunas declaraciones a los medios, sobre las acciones que hizo su hijo, a quien dijo, lo iba a poyar con mucho amor incondicional de padre.

“Yo creo que a los hijos y personas que quieres se les apoya de la mejor manera que puedes. No soy una persona especialista en situaciones en este tipo, entonces como pueda apoyarlo primero que nada con mucho amor porque eso es lo que le puedo dar sin necesidad de pedirle permiso a nadie y está en mis manos cien por ciento y es mi responsabilidad”, indicó.

En la corte se dijo que José Emiliano había quedado muy afectado por el divorcio de sus padres.

“Mira, yo creo que todas las personas sufrimos de algo, una separación de tus papás no te va hacer cometer cosas como las que él hizo, yo creo que cada individuo tiene sus decisiones y tiene sus lecciones en la vida. Bendito Dios que nadie salió lastimado. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo, él no vivía conmigo y no me estoy quitando ninguna responsabilidad es la verdad. Ahora lo voy apoyar y estaré con el para lo que necesite", enfatizó.





La unión familiar

Tras el escándalo, el medio hermano de Ángela Aguilar se mantuvo en un perfil bajo y fuera de los reflectores, pero su padre que ha estado al pendiente de él, ha subido fotografías en donde se percibe la unión familiar y el cómo de vez en cuando lo apoya en sus proyectos y en las giras.

Tras cumplir su sentencia, Pepe también mostró que acompañó a toda la familia en su viaje por Europa.



Su reaparición en público

El hijo del intérprete de “Por mujeres como tú” fue captado minutos antes de empezar el concierto Jaripeo sin fronteras en California, Estados Unidos.

“Estoy muy agradecido con mi papá, estoy muy contento con mi familia, la verdad que sí y yo quiero mucho a mi familia…la convivencia ha estado muy bien”, dijo al programa Ventaneando.

Tras el show, se le vio acompañado de su novia, de quien no quiso dar ninguna declaración y trató de ser muy reservado en temas de su vida y proyectos, asi como sus problemas legales, sólo comentó que, disfrutó el momento y dijo que todos estuvieron muy bien.

“Lo que más disfruté, pues, a mi papá, bueno a todos, ya que la verdad es que todos estuvieron súper bien (sic)”, señaló.

¿Y "El Chapo" Guzmán?

Tras mantenerse discreto ante la prensa, el hijo de Pepe nuevamente acaparó la atención después de que se hiciera viral en redes sociales una fotografía en donde se le ve posando muy sonriente junto a Rosa Isela Guzmán, hija del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque no se sabe si la foto es reciente o cuándo fue tomada. Al respecto la familia Aguilar no ha hecho ninguna declaración.





