La familia Derbez vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por una declaración de Eugenio que provocó la reacción de su hijo José Eduardo, quien no tardó en responder tras escuchar que su padre consideraba a Vadhir como su hijo "más talentoso". Aquí te contamos los detalles.

Hace unos días, en un encuentro con los medios, el protagonista de "No se aceptan devoluciones" expresó su satisfacción por el crecimiento de Vadhir, quien a menudo enfrenta frustraciones al notar que algunos creen que su padre es quien le abre puertas y no sus propios méritos. Eugenio destacó las múltiples cualidades artísticas de su hijo: “Yo siempre lo he dicho, Vadhir es el que tiene más talentos. Toca el piano, toca la guitarra, el saxofón, canta, baila, actúa, hace comedia, de todo. Habla inglés perfecto”, mencionó sonriente.

Tras ello, la prensa buscó la opinión de José Eduardo, hijo de Eugenio y Victoria Ruffo, sobre las palabras de su padre, y él compartió su perspectiva de manera abierta: “Yo apoyo a mi hermano y lo quiero y lo amo y lo adoro”, expresó el también actor, quien ya es padre de Tessa.

José Eduardo también reconoció las habilidades de Vadhir sin reservas: “Yo siempre lo he dicho. Yo no sé tocar la guitarra, él sí. Yo no sé tocar el tambor, él sí”.

Además, mencionó que Eugenio ha transmitido más sus genes artísticos a su hermano. José Eduardo demostró que no se toma los elogios tan a pecho y se mantiene positivo.

José Eduardo y Vadhir Derbez, de 32 y 33 años, respectivamente. Foto: Instagram

Vadhir se quita el apellido Derbez

El intérprete de "Morrito" inició su primera gira musical con un show en el Lunario del Auditorio Nacional el 21 de noviembre y lo hizo sin el apellido Derbez. Silvana Prince, madre de Vadhir, expresó que su hijo ha trabajado arduamente para lograr lo que ha conseguido en su carrera musical, y aclaró que no ha recibido apoyo de Eugenio. De hecho, Eugenio, quien viajó a México para acompañar a su hijo en este importante paso, aplaudió su decisión de tomar control de su propia trayectoria y resaltó que no ha intervenido en su camino profesional.

"Me gusta, es una buena idea, porque mucha gente sigue pensando que yo lo ayudo en todo y la verdad es que él ha hecho su carrera por sí mismo y de repente se frustra y me dice 'papá es que todos piensan que tú me consigues todas las cosas', y por eso decidimos que ya no tuviera el apellido Derbez", dijo el famoso.

Eugenio Derbez. Foto: Instagram oficial.