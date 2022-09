José Eduardo Derbez cuenta cómo se enteró del accidente de Eugenio durante una entrevista

Algunos miembros de la familia Derbez se había mantenido herméticos tras el accidente que sufrió el actor Eugenio a finales del mes pasado, pues sólo su esposa, Alessandra Rosaldo, había difundido un comunicado en redes sociales, sin embargo, fue José Eduardo quien rompió el silencio y habló de cómo se encuentra su padre.

El mundo del espectáculo se sorprendió luego de que Rosaldo informara que el comediante iba a ser sometido a una intervención quirúrgica y a un largo proceso de rehabilitación.

Pese a que surgieron algunas versiones sobre que el actor de 60 años había sufrido un accidente automovilístico, la también cantante lo descartó y no dio más detalles.

Luego se daría a conocer que fue una fractura en el brazo y la pulverización del hueso lo que afectó a Eugenio, gracias al canal de Youtube de la periodista Adela Micha.

José Eduardo habla del accidente

En entrevista en “La Saga” Eduardo contó que Eugenio está bien: “Con sus terapias y sus dolores pero ahí está”.

En la información, que había salido a la luz previamente, se comentó que el actor se lastimó mientras jugaba con un aparato de realidad virtual, sin embargo, José detalló que él tampoco sabe muy bien la historia.

“Yo te soy sincero. No sé si (Eugenio) estaba en un lugar amplio porque así como son misteriosos con los demás, también es parejo”.

Tras esto añadió: “Lo sentí como bajoneado porque como es tan chambeador, y todo el tiempo quiere estar haciendo algo, tuvo que cancelar todo, que yo le dije - creo que te va ayudar a que estés en tu cama, en tu casa un buen rato- porque si no, no para. Pero lo vi bien”.

De acuerdo con el también actor, el comediante aún no comenzaba con sus terapias ya que primero debía de tener “quieto el brazo”, posteriormente recalcó que no sabía con detalle en cuantas partes se lo había roto, ya que hasta Aitana, la hermana más pequeña, era muy “misteriosa”.

“Lo primero que mandaron (a un grupo de chat) fue ´mi papá en el hospital´, pero eso recién cuando se cayó y entonces les puse que qué había pasado. No me acuerdo quien puso pregúntale a no sé quién”.

Pese a que comenzó a preguntar por separado la situación,Vadhir fue el único que contestó que se había caído.

“Después en el grupo me pusieron que estaba bien”, dijo.

Rosaldo le habría marcado para comentarle lo del comunicado.

“Cuelgo y lo reviso y yo dije no me van a creer cuando me marquen (prensa) y yo diga en realidad no sé”. También dijo que estuvo en contacto con Rosaldo, en días posteriores, ya que sus hermanos no estaban disponibles.

