Jorge Poza se casa con la actriz Ilse Ikeda; no quieren hijos y no hay celos

Jorge Poza le da una nueva oportunidad al matrimonio, hace unos días se casó en una ceremonia íntima con la también actriz Ilse Ikeda, con quien llevaba casi cinco años de feliz noviazgo.

Ante medios de comunicación, la pareja expresó su felicidad tras dar este paso que ya estaba planeado para antes de la pandemia, sin embargo se concretó hace unos días en una celebración familiar e íntima.

Lee también: Amber Heard vs Johnny Depp: 4 nuevas revelaciones sobre el millonario juicio

Ikeda, de 33 años, y Poza de 44 se mostraron muy enamorados ante las cámaras, y aseguraron que no hay celos entre ellos, esto por las candentes escenas que Jorge protagoniza con Maite Perroni en la serie de Netflix "Oscuro deseo", él hasta bromeó que dichas escenas las habría practicado con su hoy esposa.

"Conmigo ensayó, no es cierto. Sabemos que es ficción y la verdad me gustó muchísimo el trabajo de todos, sé que Jorge es un caballero y todas las demás chicas son unas damas, nada y no es que esté acostumbrada, pero pensé que me iba a enfrentar como a algo que me diera celos, pero no lo vi desde un lugar muy tranquilo y la verdad Jorge me hizo parte del proyecto y no lo sentí".

Ikeda, quien expresó su amor y admiración profesional por Jorge Poza, aseguró que ella no quiere tener hijos, así que está perfecto que él ya sea papá por partida doble, fruto de su matrimonio con Mayrín Villanueva, con quien tuvo a Romina y Sebastián.

"La familia ya la tenemos, ya la formamos. Yo por mi parte, individualmente, no deseo ser madre y afortunadamente Jorge ya tiene hijos, entonces muy contentos así. Estoy tranquila con eso", comentó.

Poza, muy enamorado

Jorge Poza reconoció que a sus 44 años está viviendo diferente el amor, y se encuentra muy enamorado de Ilse Ikeda, pues siente que es un sentimiento maduro que nunca antes había sentido.

"Nunca he amado como amo hoy a los 44 años. Sí es diferente, completamente, sigue siendo amor, pero va madurando y la manera de ver la vida, a las personas, a tu pareja, entonces eso va haciendo que el amor sea más profundo y que sea de una manera diferente", dijo.

Con su ex Mayrín Villanueva duró casado 10 años, hasta que ella comenzó una relación con su actual pareja Eduardo Santamarina.



Archivo EL UNIVERSAL.



rad