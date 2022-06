Jorge Ortiz de Pinedo no halla foro para “Cándido Pérez”

Jorge Ortiz de Pinedo considera una segunda temporada de Dr. Cándido Pérez, pero “no hay foros para grabar”, dijo.

La serie que “fue un trancazo” según palabras del actor, productor y director, sigue en el radar de las producciones de quien es recordado por Una familia de diez y La casa de la risa, entre otras.

Ortiz de Pinedo, quien ha trabajado por más de 25 años para la televisión nacional, explica que por ahora se encuentra enfocado en otras producciones.

“Actualmente estamos por lanzar un spin off de Una familia de diez, donde contaremos la historia de los personajes Plutarco, Gaby y Justo, cuando se salen de la casa y comienzan a trabajar, además de que comenzaremos el rodaje de la octava y novena temporada de Una familia de diez”, compartió Ortiz de Pinedo.

Además, el actor permanece en recuperación debido al padecimiento crónico que obstruye sus pulmones, y se mantiene pendiente de todas sus producciones en el puerto de Acapulco, Guerrero, desde donde se mantiene trabajando.

“Estoy recuperándome para ver hasta dónde puedo aguantar y volver a la Ciudad de México a trabajar, pero desde aquí estoy pendiente, no es fácil, escribir para tres programas de comedia a la vez, producirlos, montarlos, editarlos y después lanzarlos, por eso estamos enfocados en estos dos proyectos, y no hay foros para grabar eh, no creas”, señaló.

Dr. Cándido Pérez, en su versión 2021 fue interpretado por Arath de la Torre.