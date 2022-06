Jorge Ortiz de Pinedo, el papá del mundo del espectáculo

Jorge Ortiz de Pinedo asocia la paternidad con la bondad. El actor de 74 años considera que “ser papá es una oportunidad de apoyar a otro ser humano”. Por eso, además de sus cinco hijos, no ha tenido reparo en convertirse en figura paterna de una asociación de actores y para más de 250 comediantes que ha empleado bajo sus producciones.

Ortiz de Pinedo comenzó su carrera en cine a los ocho años con una participación en la cinta “Dos angelitos negros”, después incursionó en la televisión y finalmente en el teatro con la puesta “Qué familia”, de la autoría de su padre, el actor Óscar Ortiz de Pinedo. Hoy, es uno de los escritores, productores y actores más importantes de la comedia mexicana.



“En un momento determinado de mi vida me sonrió el éxito, no a todos los actores les sucede y entonces me iba tan bien que le pedí a Don Emilio Azcárraga que me diera la oportunidad de presentar y ayudar a otros actores y comediantes que no tenían la oportunidad de estar en la televisión, porque los cantantes tenían ‘Siempre en domingo’, se hacían 10 telenovelas por temporada, en cambio de comedia había cinco programas”, recuerda Ortiz de Pinedo en entrevista.

Leer más: Caso de Pascacio López podría dar giro inesperado; aseguran que Vanessa Bauche mintió por "venganza"

De aquella petición surgió “Humor es… los comediantes”, programa de 1999 conducido, dirigido y producido por él mismo, de donde saltaron a la fama humoristas como Mara Escalante, Adrián Uribe y Teo González. La dinámica era presentar sketches y contar chistes en vivo durante la transmisión.

“Presenté a más de 250 cómicos y de ahí 100 se quedaron en la carrera, otros 50 son estrellas y viven de su pensión, unos son más famosos que otros, pero nunca lo hice esperando que me regresaran nada, me siento orgulloso de presentar a tanta gente nueva”, reconoce.



“No me di cuenta de que podía estar adoptando una actitud paternalista, pero lo hice porque a mí alguien me dio la oportunidad de entrar al medio y eso se agradece muchísimo, entonces yo procuro, si llego a tener la oportunidad de ayudar, hacerlo y he logrado que muchos actores tengan trabajo”, agrega.

Herencia altruista

Como presidente del patronato de la Casa del Actor, ha buscado proteger los derechos de sus colegas actores. El mes pasado realizó un evento llamado “Carcajadas con causa” para reunir fondos a beneficio del retiro de los integrantes de la casa.

“El consejo más grande que me dio mi padre fue su ejemplo, él tenía un profesionalismo y una manera de tomar su carrera como un apostolado, que pasara lo que pasara había que ir a dar la función y yo voy siguiendo ese ejemplo a pesar de haber tenidos dos eventos de cáncer, de haberme quitado dos pedazos de pulmón, de tener EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y ser diabético e hipertenso, aquí me tienen luchando por entretener y ahora no sólo por cuidar a mi familia, sino también a La Casa del Actor, compañeros míos actores que han sido abandonados por la Asociación Nacional de Actores, y lo hago con muchísimo gusto”.

Leer más: Padre de Jenni Rivera enfrenta con éxito acusación de acoso sexual

Familia escénica

El comediante se casó en tres ocasiones y tuvo cinco hijos: Jesús, de 49 años; Óscar y Pedro, de 47 y 44; Mariana, quien es su única hija; y Santiago, de 20. A excepción de Mariana, quien es psicóloga y vive en Mérida; y de Santiago, quien estudia diseño industrial, todos tienen una profesión relacionada con el mundo del espectáculo, algo que el actor celebra.

“Hay familias que se dedican a una sola cosa y en la mía nos dedicamos a lo mismo pero con diferentes variantes y es muy divertido juntarse con los hijos y los hermanos y poder hablar el mismo idioma; hasta mis nueras, Nelly (la esposa de Oscar), está en la producción de una empresa en Estados Unidos y Andrea, que está casada con Pedro, es actriz y youtuber. Incluso mi mujer Gabriela Sánchez es productora, directora y todo eso redondea a la familia”, señala.



Oscar ha compartido escena con él en producciones como “Dr. Cándido Pérez” y “La casa de la risa”, mientras que Jesús es promotor de espectáculos en Monterrey y Pedro es productor de televisión y teatro. Santiago, el menor, es quien lo ha llevado a aprender sobre las nuevas generaciones y con quien aún comparte momentos de padre como revisar las tareas.



“Me tiene sorprendido porque ha entrado con una gran pasión a la universidad y me da mucho gusto que cada mes que hacen exposiciones van escogiendo su trabajo y el hace unas presentaciones espectaculares. Lo más importante no es la calificación, sino lo que va aprendiendo y lo que yo les aconsejo es que sean felices, en esta vida uno viene a ser feliz y a mí nada me hace más feliz que poderle dar a mis hijos la oportunidad de que ellos sean lo que quieren”, enfatiza.

Festejo virtual

Este Día del Padre, el productor festejará junto a sus hermanos, sus hijos y sus nueras con una reunión virtual a través de Zoom, plataforma a la que se ha acostumbrado desde que tuvo que mudarse a vivir a Acapulco por un problema de respiración que mejora con la altitud de esta ciudad.



“La tradición es que me canten ‘Las mañanitas’”, dice entusiasmado.



Gracias a su experiencia, hoy aconseja a los papás que son sus seguidores que procuren dar libertad a sus hijos y apoyo para que alcancen sus sueños.

“Quererlos, cuidarlos, apapacharlos, exigirles y enseñarles un camino recto de honestidad porque yo siempre les digo a mis hijos que lo más parecido a la felicidad es la tranquilidad”.