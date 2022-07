Johnny Depp vuelve a dedicarse a la música, ¿escribió una canción para Amber Heard?

Luego que la resolución del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard saliera a la luz, la expareja sigue refiriéndose a los abusos que vivieron durante la relación; cada uno a su manera. De los dos, el actor fue el que más hermético se había mantenido, pero con su regreso a la música aseguran que en una nueva canción que escribió, hay mensajes ocultos para su exesposa.

Esta mañana, el portal de noticias “TMZ” indicó que Depp se prepara para dedicarse de nueva cuenta a tocar las cuerdas de su guitarra y la composición. El actor de 59 años lanzará un álbum a lado del músico inglés Jeff Beck –con quien se presentó en concierto recientemente-, titulado “18”.

De acuerdo a la fuente internacional, “18” está conformado por 13 pistas, de las que dos fueron escritas por Johnny, el cual está programado para ser lanzado el próximo viernes 15 de julio. Las otras diez canciones del disco son covers de grandes éxitos musicales, como “Venus in Furs” de The Velvet Underground y "Let It Be Me" de Everly Brothers.

Lee también: El reclamo a Tom Hanks: "Me destrozaron psicológicamente", dice su hijo

“The Sunday Times”, de Londres, -además- ha revelado que algunas de las canciones ya fueron filtradas, una de ellas, incluye a Depp cantando la estrofa: “Creo que ya dijiste suficiente por una maldita noche”.

Sin embargo, ha sido el propio Depp quien se encargó de aclarar que, al menos una de las dos canciones, no tiene nada que ver con la historia que vivió con Heard. En cambio, el actor de “Piratas del Caribe”, reveló que el tema titulado “Hedy Lamarr” fue concebido para homenajear a la actriz del mismo nombre, que ha sido aplaudida no sólo por su desempeño actoral -durante los inicios del cine-, sino por su labor científica, ya que fue una de las inventoras que sentó las bases para las comunicaciones inalámbricas que usamos hoy día, como el WiFi y Bluetooth.

Precisamente, fue por esta composición que Beck se interesó por emprender su más reciente producción junto con Depp; así lo refirió durante el concierto en que tuvo a Johnny como invitado especial en el pasado mayo: “Esa canción es una de las razones por las que le pedí que hiciera un álbum conmigo”, aseguró el músico de 78 años.

“Sad Motherfucking Parade”- “Triste desfile de hijos de p***” en español- es la otra canción escrita por Depp y la que ha sido asociada con Amber Heard. La letra está contenida por frases como: "Estás sentado allí como un perro con comezón de siete años”, "si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano", por lo que la crítica ha sugerido que, esta última, plasmaría parte de los sentimientos que el artista guarda por su expareja, sin embargo, el actor no ha hecho ninguna declaración que confirme esas versiones.

A días que el álbum pueda ser escuchado en su totalidad, recordamos las palabras de Jeff Beck con las que elogió el talento de Depp para la música, e invitó a sus seguidores y personas que gustan del rock a no prejuzgar a Johnny por ser más conocido por su trabajo en la pantalla, ya que –en realidad- se introdujo en la música desde 1983, con la agrupación “Rock City Angels”; más tarde formaría parte de “Pink Grenade” y, posteriormente, a “Hollywood Vampires”.

“No he tenido otro socio creativo como él en mucho tiempo (…) espero que la gente lo tome en serio como músico porque es difícil para algunas personas aceptar que Johnny Depp puede cantar rock and roll”, pero él se convirtió en “una fuerza importante en este disco”, reveló.

Lee también: Belinda responde cuántos días ha pasado sin bañarse

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc