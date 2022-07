Johnny Depp responde a la petición de Amber Heard de anular su juicio

Parece que el conflicto legal entre Johnny Depp y Amber Heard aún no llega a su fin, pues la actriz está pidiendo al juez anular o rehacer el juicio contra su exesposo por una irregularidad con uno de los jurados. De acuerdo con medios internacionales, los abogados del exprotagonista de "Piratas del Caribe" señalan que los argumentos de Heard son frívolos.

Luego de que la expareja se enfrentara legalmente durante seis semanas, parecía que las cosas habían quedado claras para ambos, pues el jurado se había inclinado por Johnny y Heard le tendría que pagar 10 mil 3 millones de dólares por la difamación cometida en el artículo de "The Washington Post" donde la intérprete de "Aquaman" señaló que fue víctima de violencia doméstica.

Ahora que Amber pretende se realice un nuevo juicio por las presuntas inconsistencias, los abogados de Depp no dudaron en responder ante la insistencia de la actriz, pues su equipo legal pidió que se rechazara la solicitud, en caso de que se presente la anulación del juicio, ya que la evidencia de Heard no está fundamentada, "dictó un veredicto en su contra en prácticamente todos los aspectos y no ha identificado ninguna base legítima para anular en ningún aspecto la decisión del jurado", se explica en los documentos obtenidos por los medios.

“El Sr. Depp solicita respetuosamente que este Tribunal rechace la moción frívola de la Sra. Heard en su totalidad y rechace sus extravagantes solicitudes de anular el veredicto del jurado, desestimar la demanda o, alternativamente, ordenar un nuevo juicio e investigar al Jurado 15″, se añadió.

¿Quién es el jurado que se presentó en el juicio de Heard y Depp?

En las pruebas presentadas por la defensa de Amber, el 8 de julio, se expuso que presuntamente la edad de uno de los miembros del jurado, específicamente el número 15, no coincide con la señalada en el registro, ya que "inicialmente" un hombre de 77 años, que vive en una dirección de Virginia (EU) fue convocado para servir como jurado, y del cual hasta ahora no se conoce su identidad, sin embrago, otra persona con la misma característica de vivienda y apellidos, pero de 55 años fue quien se presentó durante las sesiones en el tribunal, refirió el medio ET.

Hasta el momento se desconoce si los dos jurados también comparten el mismo nombre, sin embargo, la situación podría cambiar la batalla legal entre los dos actores.

