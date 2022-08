JLo y Ben Affleck no comprarán propiedad nueva: Aquí es donde harán su vida de casados

Pese a las versiones de separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck para no poner en riesgo su matrimonio, la pareja sigue adelante con sus planes y no pierde de vista la búsqueda de una propiedad en la que comenzar a hacer una vida juntos; luego de visitar diferentes mansiones en los alrededores de Los Ángeles, “Bennifer” ya tomó la decisión de no comprar una casa nueva, pues se establecerán en una de las casas de JLo, ubicada en Bel Air.

Desde que reanudaron su relación, tras 17 años de estar separados, Jennifer y Ben han vivido un frenético encuentro pues, en menos de un año, se comprometieron y se casaron, celebrando su Luna de miel, tan sólo hace unas semanas, en París, Francia.

A partir del mes de mayo, la pareja estuvo en búsqueda de una propiedad para mudarse cuando su compromiso se hubiera consumado; visitaron terrenos en plena construcción y mansiones con preciosas vistas (De Bel Air a Holmy Hills y Bev Hillis), pero nada convenció a la pareja de actores, sin embargo, los paparazis se encargaron de capturar los gestos de los entonces novios, que denotaban falta de convencimiento, pero parece que finalmente tomaron una decisión.

Esta mañana, “TMZ” publicó que, en medio de la separación, Jlo y Ben se habían dado por vencidos, pues los recién casados se establecerán en la casa de la cantante, donde ha vivido desde hace seis años, ubicada en Bel Air.

Pero, pese a que “Bennifer” vivirá en la mansión de Jlo, la propiedad será sometida a una remodelación completa, según la fuente estadounidense, estas alteraciones interiores tendrán una duración de más de un año, por lo que aún falta una larga temporada para que el nido de amor de los Affleck sea una realidad.



Mientras tanto, ¿Dónde vivirá la pareja? “TMZ” indicó que desde el pasado junio, Lopez y Aflleck rentan una propiedad del empresario James Packer, por la que pagan 60 millones de dólares, la cual será alquilada hasta que completen los trabajos de remodelación de la casa de la interprete.

Con la remodelación a punto de comenzar, el medio internacional indicó que la casa de Jen se extiende a lo largo de más de 13 mil metros cuadrados y cuenta con siete dormitorios y 13 baños. Este sería el segundo proceso de cambios que atravesaría la casa, pues la cantante hizo varias modificaciones cuando la adquirió por 28 millones de dólares en 2016.

