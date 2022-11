La historia de Jimi Hendrix estuvo llena de momentos extraordinarios. El guitarrista hizo historia aún cuando murió a temprana edad, sólo tenía 27 años, y aunque su carrera fue relativamente corta, para entonces ya se había consolidado como uno de los grandes de la música.

Hoy, que cumpliría 80 años, su legado sigue siendo leyenda por lo que a continuación recordamos los momentos más increíbles en la carrera de Hendrix.

Una firme convicción.

El músico estadounidense comenzó demostrando su afición por la guitarra cuando desde niño cargaba una escoba como simulador de este instrumento, que sus padres nunca le quisieron comprar y consiguió por cinco dólares cuando cumplió 15 años. Desde entonces no dejó de defender su guitarra incluso cuando estuvo en el ejército, perteneció a varias bandas pero durante su carrera, que sólo duró cuatro años y cuatro álbumes logró marcar a generaciones por su peculiar estilo que abanderó el movimiento R&B, sus protestas políticas y ser un genio de la guitarra.

Se aprendió un show en unas horas.

Fascinado por el sonido del álbum de The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" Jimi se aprendió casi todos los temas del octavo disco de la banda británica a sólo 72 horas de que este había sido lanzado. Avisó a sus compañeros de la banda "The Jimi Hendrix Experience" que lo tocarían mientras estaban en el vestidor y les puso el LP. Después salió a tocar empezando por la canción principal del disco y ante la expectativa de Paul McCartney y George Harrison, integrantes de The Beatles que estaban en el público.

Explosiones musicales.

Durante uno de los festivales musicales más importantes de todos los tiempos: Woodstock, que se llevó a cabo en 1969, Hendrix hizo una presentación contestataria que quedó marcada en la historia, pues ante la congregación hippie de jóvenes más importante de la época tocó el Himno nacional de los Estados Unidos recreando con su guitarra los sonidos del conflicto bélico que aún no terminaba. Usando efectos como el de la palanca de vibrato y la distorsión, emuló sonidos de explosiones que ocurrían en Vietnam.

Una boa larga y excéntrica.

El cantante tenía en su posesión una bufanda color rosa de plumas a la que llamaba "boa mágica", porque consideraba que le había dado suerte después de utilizarla en la portada de su primer disco "Are you experienced" y que también lo acompañó en uno de sus conciertos más inolvidables al final de la década de los 60, en el Festival de la Isla de Wight, en Monterey, California. Ahí el compositor no sólo quemó y rompió su guitarra después de tocarla con los dientes y en la espalda, sino que también causó conmoción cuando interpretó el tema "Machine Gun", que fue la primera canción que aprendió a tocar en guitarra, con una duración de 22 minutos, prácticamente imposible de reproducir por otro músico.



