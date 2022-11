Jhonny Caz, de Grupo Firme, sorprende al aparecer en "La Más Draga", programa de Drag Queens

Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme y hermano del vocalista Eduin Caz, sorprendió a sus seguidores al aparecer como invitado a "La Más Draga", programa de Drag Queens.

Caz lució un look de látex que combinó con su cabellera color rosa y sombras en los ojos del mismo tono; el cantante de regional mexicano además de divertirse, externó su apoyo a la comunidad LGBT+.

"Yo estoy feliz y contento de estar aquí con mis amores. Me moría de ganas por estar aquí y pues la verdad muy agradecido con el espacio porque ver como ha crecido este proyecto me llena de alegría, porque si crecen así los proyectos es porque la comunidad va creciendo, va teniendo más visibilidad, más nombre, se está haciendo más presente y es algo que me encanta”, expresó.

Durante su participación, el intérprete de temas como "El Tóxico" y "En tu perra vida", comentó lo laborioso y costoso que puede llegar a hacer el ejercer un oficio y arte como lo es el Drag.

Cantante y vocalista de Grupo Firme talentoso llevando nuestra bandera por todo lo alto a todo el mundo entero @JhonnyCaz . LLEGA A BRILLOTEAR CON NUESTRAS FEMINOSAS !!.HOY TENEMOS CAPÍTULO DE SEMIFINAL 9PM. POR NUESTRO CANAL EN YOUTUBE !! QUE SE VENGA LA QUINTA OLA. #LMD5 pic.twitter.com/2iGOKAoU3I — La Más Draga (@Lamasdraga) November 29, 2022

Jhonny Caz es libre

En una charla en el programa de YouTube "Pinky Promise", Caz confesó que no hubo bada negativo cuando él externó su orientación sexual con su familia y cuand se dio a conocer de manera pública, aquel día en el que recibió propuesta matrimonial de su novio en el escenario.

Por el contrario, Jhonny considera muy positivo el que se le dé visibilidad a la comunidad gay dentro del regional mexicano.

"Era necesario demostrar que no importa de quién te enamoras, sino lo que importa es la propuesta musical que traes", expresó.

Jhonny Caz pidió que quien quisiera burlarse de él o hacerle memes tras su participación en "La Más Draga", lo etiquetaran.



Eduin Caz supo desde siempre que su hermano mayor Jhonny era gay. Instagram Jhonny Caz.



