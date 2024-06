Jesucristo Súper Estrella sana de la “tortura digital”

Hoy no serán leprosos los enfermos marginados a los que Jesús de Nazaret se les acercó para darles esperanza, de acuerdo con la religión católica, sino un grupo de adictos a la tecnología que busca su libertad en la reposición del musical Jesucristo Súper Estrella.

La puesta en escena hará el paralelismo con lo que se vive hoy: el uso abusivo de la tecnología, incluidos los celulares inteligentes, las redes sociales y la continua conexión digital que produce dependencia y afecta la salud mental de millones de personas.

Leonardo de Lozanne, quien de nuevo estará con Yahir en el musical que define como “futurista”, dice estar consciente en la vida real de esta tortura digital.

“Si no me dedicara a esto, no estaría en redes, porque quitan mucho tiempo, la mayoría de lo que ves es fake news y la otra mitad pura estupidez, pérdida de tiempo, hay ciertas cositas que son creativas y de buen sentido del humor, pero todo lo demás no me interesa”.

Sin embargo, reconoce que usa la tecnología para monitorear su carrera, lo que opina la gente, para promoción, pero personalmente, reitera, no lo haría.

De chico, a Leo le parecía imposible que esta realidad se acercara, pero hoy piensa lo contrario, sobre todo con el auge de la Inteligencia Artificial.

“Ahora sí lo veo posible, más con la Inteligencia Artificial, que no es una cosa nueva, pero ahora ya está cada vez más sofisticado; llegará un momento que pueda razonar de una manera casi humana y le estás dando poder a las máquinas de que operen como ellas quieran”.

De Lozanne tampoco le teme al uso de la IA, asegura, pues puede ser de gran ayuda.

“El problema es que se tiene que regular porque es muy fácil que cualquiera pueda manipular la información, como los discos con las voces de otras personas, que ya están haciendo”.

Yahir, quien interpreta a Pedro, considera que el tema futurista que plantea el musical no es tan lejano y le parece un tema muy fuerte, porque pasa en la actualidad con las noticias, las fotos con los smartphones y la necesidad de estar cerca de los llamados influencers.

“En la obra se aborda ahora cómo la información te está llegando constantemente a los celulares y todo esto, cómo la gente, cuando arrestan a Jesús, lo primero que hace es sacar sus teléfonos y tomarle fotos”, explica.

Esta situación le da miedo al exacadémico porque, señala, tiene un hijo de siete años (Ian) y por más que quiera tener el control, a veces es demasiado complicado.

“Creo que tiene un lado bueno por la facilidad de accesar a la información que tienes en el celular, pero también tiene un lado negativo fuerte, como es la adicción; no se me hace chido que puedan manipular todo esto los niños”.

Nuevas “plagas”

La obra levantará el telón el 8 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, bajo la producción general de Alejandro Gou y producción ejecutiva de Guillermo Wiechers.

“Armando Reyes, el director artístico, decidió que la historia no fuera la de un grupo de leprosos, sino seres humanos con adicción a la tecnología digital. Por ahí va la similitud de las plagas que hoy son las que nos están asfixiando y hay demasiado que reflexionar”, señala Wiechers.

Para De Lozanne, la historia que trajo Julissa a México en los años 70 es un pretexto para que, además de disfrutar de las canciones y de la historia con personajes bíblicos, se aborden temas como la traición, el sacrificio e incluso el amor.

“Es una historia futurista donde hay un caos mundial. Hay una falta de conciencia humana, moral de todo, aplica para nuestra realidad y luego ahorita, por ejemplo, pues estamos viviendo un cambio político; también aplica porque habla de solidaridad, de conciencia”, dice el cantante y líder del grupo Fobia, quien da vida a Pilatos y quien estuvo en la pasada versión que se montó en 2019.

En la obra original, los del comité judío y los romanos se le fueron encima a Jesús, pero ahora en la nueva adaptación se sitúa en un mundo donde todo es digital.

“(En la obra) salen las noticias y la crucifixión es por medio de los teléfonos, y la cruz está hecha de imágenes de puras desgracias, son pantallas de LEDS y salen imágenes de toda la miseria que hay en el mundo, es una tortura, es lo que realmente está en su mente, está padeciendo toda la injusticia y la crueldad del mundo”, comenta Leonardo.

En la próxima temporada de Jesucristo Súper Estrella habrá un cambio de elenco y se integrará Alex Lora como Herodes, personaje que en la puesta de Broadway ha hecho dos veces el músico Alice Cooper; como María Magdalena estará ahora Ximena Sariñana.

“Es una historia muy fuerte en donde se involucra política, y totalmente la fe, pero más allá de una cuestión religiosa”, señala el exacadémico.

“Lo que me gusta es todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, por la humanidad, por la fe, por el amor, por la entrega a hacia todos los demás y me gustaría que todo esto fuera un gran apapacho al corazón para muchas personas”.

