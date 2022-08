Jenny and the Mexicats traerá su fiesta ancestral a México

La primera vez que Jenny Ball, líder de la banda Jenny and the Mexicats, llegó a México se quedó impactada de ver que el país era diferente a lo que ella imaginó, no por bien o mal, simplemente diferente, un lugar seguro y cuando alguien le habla mal de este país, ella responde que es un lugar muy bello que le ha dado mucha luz.

“Cuando llegué a México vi que no era desierto y burros, tenemos estos prejuicios que nos los enseñan, lo aprendemos al escuchar. Entonces era una lección de que uno no sabe nada hasta que lo ha vivido”, declaró.

“México tiene una gente linda, una cultura que es muy familiar, todos se cuidan entre todos y no siento que las cosas de miedo es lo que marca a México como país”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Este país, que le ha dado mucha inspiración para seguir adelante, ha cobijado al grupo que nació en Madrid en junio del 2008 con el nombre de Pachucos y la princesa.

Ball comentó que cada nación tiene sus propios problemas y los que existan en México no es algo que la hace frenar tocar en este país, en el que incluso ya vive.

“Yo también tendría miedo de otras cosas de otros países. En Estados Unidos por ejemplo no puedes mandar a tu hijo a la escuela porque la gente le dispara o igual hay muchas pistolas”, opinó.

“México tiene un hermoso público, pero tampoco se vale que todo el mundo venga aquí buscando éxito y ser famoso. Nosotros venimos realmente porque ya habíamos tocado en España y en Inglaterra, entonces nos faltaba este país, que son las tres nacionalidades del grupo”.

Nuevas canciones nacieron en la cuarentena

Con el inicio de la pandemia de Covid-19 a la banda Jenny and the Mexicats no le quedó de otra que darse una pausa en sus actividades musicales, como la promoción de su más reciente disco “Fiesta ancestral” y shows por diferentes partes del mundo.

Así que sus integrantes aprovecharon el tiempo durante la cuarentena para plasmar en nuevas canciones sus sentimientos del momento, las cuales sus fans finalmente ya podrán escuchar en vivo.

“Los Mexicats y yo seguimos vivos, estamos estrenando música, en la pandemia compusimos, descansamos de la gira y ahora estamos de vuelta con todo el fua”, afirmó la rubia intérprete.



Armando Pereda Maldonado/EL UNIVERSAL.

La alineación que combina diferentes ritmos como como el flamenco, jazz, raggae y cumbia se presentará la noche de este viernes en La Maraka, en la Ciudad de México, en donde harán sonar sus hits de siempre, mezclados con temas del citado álbum y estrenarán canciones recién compuestas.

“Hemos estado de descanso de los shows, tenemos hartas ganas de estar de vuelta en el escenario, ya hemos arrancado un poco porque hemos tocado en Estados Unidos, pero tenemos muchas ganas de tocar en México”, explicó.

La vocalista inglesa dijo que el grupo continuará con su tour a pesar de que todavía existe un poco de miedo por la pandemia.

“No quieres contagiar, no quieres enfermar a otras personas, yo creo que también es otra oportunidad que tenemos como raza de buscar otras formas de comunicarnos, trabajar nuestra unión como humanos, pero cuidándonos, creo que hay muchas formas de hacerlo”, explicó.

¿Cómo será su fiesta ancestral?

“Éste será un concierto ancestral, es una fiestota, vamos a estrenar nuevos visuales, una decoración totalmente diferente”, detalló.

El 2022 ha sido muy divertido para los intérpretes de “Verde más allá”, “Labios” y “Frenético ritmo”, pues ya por fin pudieron arrancar con todos los conciertos, ya estuvieron en la Unión Americana y después estarán de regreso en Europa.

Prometió fusionar muchos ritmos, ya que tienen una base con una guitarra flamenca, el cajón peruano, un contrabajo y una trompeta.

Aclaró que no es flamenco, sino una combinación, en el que también llega a rapear y tendrán música muy bailable con los sonidos de “Fiesta ancestral” en comparación al disco anterior “Mar adentro”, que era más sentimental.

“De las nuevas canciones que hemos hecho, hicimos un ska bien prendido, divertido. Los Mexicats es un estilo de vida, no siento que esté en su fin”.

