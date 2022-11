Jennifer Aniston: esto opina de quienes la siguen en las redes sociales

La entrevista que concedió Jennifer Aniston a la revista Allure ha dado qué hablar. En un diálogo con Danielle Pergament, la actriz se ha sincerado totalmente sobre su presente y su pasado. Hablando acerca de su intimidad con respecto a la maternidad y su incomodidad con el mundo de las redes sociales.

Acerca de los rumores y especulaciones que siempre existieron de parte de los medios con respecto a su “no maternidad”, Aniston manifestó que hizo tratamientos in vitro y se sumó a otros métodos para embarazarse, pero que no pudo lograrlo. "La narrativa decía que yo era egoísta, que solo me preocupaba por mi carrera [...] Y la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, era porque no le daba un hijo”, fue parte de su declaración.



Jennifer Aniston odia las redes sociales

“Todo mentiras. No tengo nada que ocultar llegado a este punto", fue contundente con lo que siempre se dijo ella en el mundo del espectáculo. Pero además de confesar estos sentimientos, se sinceró acerca de su incorporación al mundo virtual, con las redes sociales. Jennifer es seguida por más de 40.8 millones de personas, que adoran sus contenidos compartidos.

Pero en la entrevista con la revista, la actriz dejó claro por qué se unió a la red social de la camarita y cuál su postura al respecto en el presente: “Odio las redes sociales”, comenzó diciendo. “No soy buena en eso. Es una tortura para mí”, se sinceró. “La razón por la que fui a Instagram fue para lanzar mi línea de productos para el cuidado del cabello, ‘LolaVie’. Luego llegó la pandemia y retrasamos el lanzamiento. Así que me encontré atrapada en Instagram. No surgió de forma natural”, fue lo que le confirmó a la periodista que la interpeló.

Lo cierto es que pese a su malestar, la ex esposa de Brad Pitt es seguida por muchísimos fans que la adoran desde sus actuaciones en “Friends” y están atentos para celebrar sus nuevos proyectos. En 2019 arribó a la plataforma de Instagram, con el motivo mencionado, pero sus seguidores lo tomaron como el nuevo canal de conexión directa con su ídola y una forma de estar más cerca de su presente.