Jenni Rivera y su hija Chiquis mantuvieron una relación agridulce hasta el final

Dicen que lo que se hereda no se hurta, ese es el caso de Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera quien es heredera del talento y bravura al cantar de su madre Jenni Rivera, con quien mantuvo una relación agridulce hasta el final de la vida de la llamada La gran señora.

Chiquis es la hija mayor de Jenni y desde muy temprana edad tuvo que hacerse cargo de sus hermanos Jacqueline, Michael, Jenicka y Johnny Ángel, para que su madre se enfocara en su carrera como cantante, pero también la acompañó durante el difícil matrimonio que vivió al lado de José Trinidad Marín Quintero, su padre, donde la violencia física y psicológica fueron parte de las causas de su divorcio en 1992.

En 1997 se reveló que Jenni decidió separarse de José Trinidad, porque éste había violado a Chiquis desde que tenía ocho años, al igual que a su hermana Rosy, situación que la Diva de la Banda dijo nunca se iba a perdonar.

La constante ausencia de Jenni en el hogar y en la vida de sus hijos, era el motivo de las recurrentes discusiones entre Jenni y Chiquis, pero el amor las hacía limar asperezas y continuar siendo muy unidas.

Cuando Chiquis inició una relación con el empresario Ángel del Villar, CEO del sello discográfico DEL Records, las relaciones con su madre se volvieron tensas, ya que ella no estaba de acuerdo con esta relación y las cosas se pusieron tal mal, que en 2012 al salir de los Premios de la Radio éste le grito “perra” a Jenni y ella lo enfrentó sola, a pesar de que del Villar estaba acompañado de su gente de seguridad.

El peor momento entre madre e hija se vivió dos meses antes de su muerte, cuando en octubre de 2012 circuló por diversos medios de comunicación, una posible infidelidad por parte de su entonces pareja Esteban Loaiza con Chiquis, lo que tuvo como resultado que Jenni corriera a su hija de casa y le dejara de hablar.

Tiempo de después en su libro "Perdón", Chiquis expresaría que ella había perdido a su madre antes del accidente aéreo que le quito la vida, porque a pesar de que intentó muchas veces hablar con Jenni y explicarle que nunca había pasado nada con Loaiza, la cantante nunca la recibió e incluso le mando decir: “Díganle que ella ya no tiene mamá”.

Durante su último concierto en la ciudad de Montorrey, Nuevo León, unas horas antes de morir; Jenni le dedicó la canción "Paloma Negra" a Chiquis con las siguientes palabras: “Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”.

Cuando Jenni muere el 9 de diciembre de 2012, Chiquis se entera que su madre la desheredó y le quitó la custodia de sus hermanos en caso de que a ella le sucediera algo, quedando su tía Rosy a cargo de ellos y de JRE (Jenni Rivera Enterprises), el emporio que la cantante fundó.



