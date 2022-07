Jenni Rivera presume escote en video inédito que comparte su hija Chiquis

Jenni Rivera hubiera cumplido hoy 53 años, la cantante, que falleció trágicamente en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012, fue recordada en redes sociales por su hija Chiquis, quien compartió un video con en el que Jenni seguro le saca una sonrisa a sus fans.

"Mi hermosa mami, Te extraño con todo mi ser. Este video muestra tu esencia… ¡mamá mía! Y me recuerda cómo el mundo simplemente no es lo mismo sin ti", escribió Chiquis en el inicio del mensaje que acompaña al video en el que Jenni se muestra pícara, juguetona y sonriente.

"¿Qué onda? Hola... soy Jenni Rivera, no sé pa' qué me dieron esta cámara, pa' que yo me tomara videos sola; no me gustan los videos, me trauman, me tienen asustada, son malos y traicioneros", se le escucha decir.

Chiquis se mostró incrédula con que ya casi se cumple una década desde que su madre falleció, y le agradeció haberle enseñado ser valiente, así como cada recuerdo, cada sonrisa y cada que le decía "princesa".

"No puedo creer que haya vivido casi 10 años sin ti. ¿Cómo llegué aquí? Es una locura cuando me siento y pienso en ello, pero sé que es la gracia y el favor de Dios lo que me tiene de pie hoy. Eso y la resiliencia que me inculcaste. ¡Gracias! Gracias por cada recuerdo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada beso, cada “te amo princesa”, cada lección, cada tarjeta que me diste expresándote, cada risa que compartimos juntos. Gracias por simplemente existir y ser mía. Hoy NOSOTROS te celebramos. Cualquiera que haya tenido el placer de estar en tu presencia, cualquiera que escuche tu música, te haya visto en la televisión y haya sido tocado por ti de alguna manera. No hay forma de olvidar la fuerza que fuiste y sigues siendo en este mundo, y en nuestros corazones. Feliz cumpleaños, mi Reina. Te amo, hoy y siempre".

El 26 de junio Chiquis cumplió 37 años, y además de compartir fotos y videos de su festejo en bikini, posteó una foto de mamá.

