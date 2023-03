Jenna Ortega se va de Twitter tras lanzar duras críticas a "Wednesday"

Jenna Ortega, quien saltó a la fama luego de interpretar a la tétrica Merlina en la serie de Netflix, decidió cerrar su cuenta de Twitter después de que usuarios en redes sociales no aceptaran los duros comentarios que hizo en contra la producción de Tim Burton.

Resulta que Ortega estuvo en desacuerdo con el guion y con algunas particularidades del personaje, lo que la llevó a cambiar aquellos detalles para darle otro giro a la hija de Morticia y Gomez Addams.

Si bien la estrella aclaró que el director era una gran persona y escuchó sus opiniones durante el rodaje, esto no la salvó de que algunos internautas se enfurecieran.

¿Qué dijo Ortega de “Wednesday”?

Fue a través del podcast “Armchair Expert” donde, sin pelos en la lengua, Jenna compartió su experiencia.

“Las cosas que ella hace, lo que yo tenía que interpretar, no tenían sentido ni cuadraban con el personaje. El triángulo amoroso no tiene ningún sentido. Había una frase sobre un vestido que iba a llevar al baile, cuando dice ‘Oh, Dios mío, me encanta’, que no puedo creer que dijese. Literalmente, me odio a mí misma por ello”, dijo.

Además de hablar del libreto, Ortega también explicó que algunas de las escenas las improvisó con el objetivo de hacer su personaje más creíble.

Debido a que el icónico baile que aparece en el proyecto bajo el título “Goo Goo Muck” se viralizó y hasta inspiró a usuarios de TikTok a imitar a la actriz, Ortega agregó que desde un inicio se planteó que la coreografía llamara la atención, sin embargo, ella misma cuestionó si a la sombría Merlina le gustaría que eso sucediera.

A raíz de ello, los usuarios dieron su opinión y comentaron que debía estar más agradecida con la serie, ya que se hizo conocida por ella, además que, recordemos, ha recibido algunas premiaciones en concursos relevantes de la industria con su actuación.

Y aunque quizá algunos conocieron su trabajo por la producción, en realidad Jenna lleva actuando desde que era pequeña incluso hizo su debut junto al actor mexicano Eugenio Derbez.

Pese a las reacciones en su contra, otros también aplaudieron su honestidad, como Michelle Dean, co-creadora del programa “The Act”, quien salio en su defensa y explicó: hay una “falta” de lógica e imposición en las figuras masculinas en “Merlina”.

“Ella es una adolescente que está siendo instruida por escritores y directores masculinos sobre cómo se puede comportar una adolescente”, dijo, en referencia que las acciones de Jenna tienen que ver con un ámbito que históricamente ha estado dominado por el género masculino.



Jenna Ortega, quien saltó a la fama luego de interpretar a la tétrica Merlina en la serie de Netflix. Foto: Cortesía de Netflix © 2022/ Archivo El Universal.