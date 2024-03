Javier Bátiz: Tras ser dado de alta de su hospitalización, el músico será sometido a una intervención quirúrgica

Javier Bátiz, reconocido como el padre del rock mexicano, recibió buenas noticias el lunes 4 de marzo al ser dado de alta del hospital, una semana después de haber sido diagnosticado con neumonía y niveles elevados de glucosa en sangre.

A través de las redes sociales, el mentor de músicos como Carlos Santana, compartió un mensaje alentador con sus seguidores, expresando su optimismo respecto a su progreso en la salud y hasta invitándolos a celebrar su cumpleaños el 3 de julio.

"Dios los bendiga, besos y abrazos. Ojalá que nos veamos todos los que hablaron, todos los que se preocuparon. De cualquier manera, el 3 de julio, en mi casa, otra vez la fiesta del año pasado. Ahí los espero para mis 80 años de edad", mencionó en una transmisión en vivo momentos antes de recibir los resultados de sus estudios médicos.

No obstante, a pesar de encontrarse ahora en casa descansando y bajo tratamiento, se está preparando para someterse a una cirugía

Su esposa Claudia Madrid, quien también ejerce como su mánager, compartió la tarde de este jueves que el pronóstico de los exámenes médicos no fue tan alentador debido a los problemas de próstata que enfrenta Bátiz. "A Javier le iban a hacer un estudio y pues no salió bien. Vamos a tener que intervenirlo, como muchos hombres, tiene agrandamiento de la próstata. Es algo común pero todavía no sabemos bien hasta después de la operación se le hacen análisis", explicó.

El músico también presentó otra condición relacionada con la edad es que tiene la vejiga muy delgada. "Es un proceso porque la vejiga no se regenera tan rápidamente, no hay trasplantes de ello, pero después del en vivo lo tuvieron que sondear", agregó. Añadió que en ese momento no pudieron operarlo porque estaba débil, pero esperan que pueda realizarse en 15 días.