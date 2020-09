Javier Bátiz se alista para hacer magia en concierto vía streaming

El músico mexicano Javier Bátiz no tiene problema con ofrecer un concierto en línea y sin público.

"¡Es como he tocado toda mi vida!", comenta entre risas desde su casa en Tijuana.

"La verdad es que siempre he tocado para cien o doscientas gentes y ahora que ya bajó la gente me siento igual. Me encanta la idea de estar en esta clase de conciertos y proyectos nuevos, es la nueva vida", añade.

Es por ello que el guitarrista recordado por ser profesor de figuras como Carlos Santana, ya se prepara para el próximo 10 de octubre llegar a sus seguidores de forma digital con una presentación que realizará desde Tijuana y que se verá por Internet a las 21:30 horas en la Ciudad de México.

Además de rock y blues, Bátiz planea hacer algunos temas con mariachi.

"Yo empecé con mariachi a los 8 o 9 años con Pedro Infante, Jorge Negrete, Cuco Sánchez; hasta los 12 fue que oí el blues y empecé a cantar en inglés", recuerda.

"Con Raúl Velasco hice unas tocadas con mariachi en aquellos tiempos de Siempre en Domingo y luego en los 80 grabé ya composiciones mías y ahorita otra vez temas como 'Qué te ha dado esa mujer', estoy escogiendo puras canciones bonitas".

Durante la pandemia por el Covid-19 que en México ha significado el alto a los conciertos desde el mes de marzo, el guitarrista se la ha pasado escribiendo canciones por lo que además del concierto ya planea sacar nueva música.

"Nos la hemos pasado encerrados y comiendo pero también hemos estado grabando y haciendo videos acá en los estudios de Tijuana", señala.

"Estamos planeando discos con Mariachi. Estoy muy contento porque voy a poder compartir lo que estoy haciendo ahorita y mi música nueva, mi grupo nuevo".

