Jason Momoa decidió ir de pesca dejando muy poquito a la imaginación, todo quedó en video

Jason Momoa fue a pescar y ¡de qué manera lo hizo!, pues el actor hawaiano llevó a cabo una de las prácticas más características de su cultura, pescar mar adentro, para la que ocupó muy poca ropa, pues compartió en sus redes sociales el momento en que atrapó dos especímenes del pez uku y en el que vestía tan sólo una especie de taparrabos que ya circula por todas las redes sociales.



Foto: Instagram

Así como Momoa es una personalidad de Hollywood, acostumbrada a las cámaras, alfombras rojas y reflectores, también es una persona que atesora sus raíces, pues sin importar cuantas películas se sumen a su historial cinematográfico y los premios que reciba por su actuación, el actor de 43 años es muy apegado a su cultura, por lo que cada que tiene tiempo libre, lo aprovecha para volver a su natal Hawái y pasar tiempo con su “ohana” como se le conoce a la familia en hawaiano, y a lado de sus amistades.

En esta ocasión, Momoa, que hace poco lanzó su propia marca de agua potable “Mananalu water”, compartió algunos de los momentos que vivió durante un viaje en bote, donde además de pasar una tarde de buena conversación y sol, Jason y Kahoʻokahi Kanuha, uno de los amigos que lo acompañó en este viaje, lograron atrapar dos peces uku, que también adopta el nombre de pez pargo azul-verde en otras regiones.

Jason Momoa’s body should be ILLEGAL

*shouts* Put on some clothes, SIR!

*whispers* Never wear clothes ever again pic.twitter.com/UAsFZ20c1g

— Qondi (@QondiNtini) October 24, 2022