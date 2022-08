Jane Seymour: “Es ridículo que la edad te defina”

En la década de los 90, Jane Seymour fue conocida en México y Latinoamérica como Dra. Quinn, una mujer que se dedicaba a curar en el viejo oeste en el siglo XIX; ese papel le valió reconocimiento y también la forma en la que la británica buscaba mostrar historias de mujeres que llevaran el rol protagónico en lugares en los que no se les permitían.

“Mi personaje en Dra. Quinn se desarrolla en los años 1800, una época en la que las mujeres tenían poca participación en la vida laboral, ella salvaba vidas y vivía en un mundo de hombres pero, si pensamos un poco más, la serie se hizo en los 90, y si bien había personajes femeninos importantes, tampoco llevaban el rol principal, así que me gusta pensar que, de alguna manera, el éxito que tuvo el show habla mucho de lo que la gente quería ver en pantalla”, dijo.

Seymour ha conquistado tanto el cine como la televisión y ahora llega a las plataformas streaming con su papel como la enigmática detective Harriet “Harry” Wild en Harry Wild, la serie original de Acorn TV.

La historia, que estrena este jueves 4, sigue a Harriet, una profesora de inglés que ya es jubilada, convertida en detective que resuelve crímenes con un hombre astuto llamado Fergus (Rohan Nedd), a quien conoció cuando la asaltó.

Para Jane esta serie es divertida pero también compleja y es un recordatorio de que las mujeres pueden ser vivaces, inteligentes y sexys a cualquier edad, especialmente cuando persiguen apasionadamente su vocación en la vida.

“Harry Wild tiene cosas para enseñar, especialmente a mí; ella es una señora adulta en sus 70 años y él en sus 20. El vínculo entre los dos cruza dos generaciones. Me encanta la división generacional”, compartió.

Seymour detalló que una de las cosas que más le llamó la atención de la serie es la manera en la que el show retrata a las mujeres de su edad, ya que Harry es inteligente y astuta pero también es sexy y femenina.

“Es ridículo pensar que un número te defina. Quiero decir, un número es un número. Tu actitud hacia la vida es de lo que se trata. Puedo pensar en algunas personas muy jóvenes que se comportan muy bien, ya sabes, viejas y cerradas y entregadas. Y puedo pensar en muchas personas que conozco de mi edad y algunas mayores que son imparables y simplemente dices: ‘Wow, ya sabes, ¿de dónde sacaste esa energía?’”, dijo.

Una de las características positivas de su personaje y que trae un mensaje alentador para las mujeres maduras es que se puede ser inteligente y sexy sin importar lo que digan los demás. Seymour demuestra que no hay edad para sentirse así.

“Todos mirábamos a nuestros padres cuando tenían 50 años, pensando que eran viejos. Nunca los imaginan estando juntos, excepto cuando tuvieron que hacerlo para tener a sus hijos. He interpretado a personajes caóticos, mujeres que chocan en sus relaciones y luego viven una especie de adolescencia sexual, ya mayores. Las mujeres de mi edad son muy activas, de verdad, e incluso mayores. Es inspirador para la gente saber que ya no hay ningún bloqueo de edad para ser un ser humano sensual y sexual, si así lo decides, y no hay ningún estigma para ello”, expresó.

Aunque está feliz de interpretar papeles poderosos, la actriz reconoció que la industria sigue siendo un lugar para mujeres jóvenes y espera que poco a poco se vaya quitando ese estigma que aún prevalece y que con trabajos como el que ella realiza, demuestra que las personas de su edad pueden desempeñar papeles importantes en cine y televisión.

“Siempre ha sido un medio de mujeres jóvenes. Antes, si cumplías 40 años y eras actriz, se acababa todo. Yo rompí ese molde con la Dra. Quinn. Además, las mujeres nunca estaban en el papel principal. No eran las que llevaban la trama de la serie. Estaban en la serie acompañando al protagonista nada más. Así que las cosas han cambiado definitivamente, fui muy afortunada de ser una de las pioneras de eso. Harry Wild hace eso ahora. Está diciendo que nunca eres demasiado vieja para ser relevante e interesante y tal vez atractiva. Eso es lo que ha estado sucediendo”, añadió.



