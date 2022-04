Jaime Reynoso, el exitoso cinefotógrafo mexicano que prefiere el bajo perfil

El nombre de Jaime Reynoso puede no decir mucho a nivel mediático, pero en unos días más tendrá la misión de revivir a los diseñadores Christian Dior y Coco Channel, fallecidos en 1957 y 1971, respectivamente.

La lente de este mexicano será la encargada de fotografiar la serie televisiva “The new look”, que llevará en los roles principales a Ben Mendelsohn (“Capitana Marvel”) y Juliette Binoche (“El paciente inglés”), bajo la dirección de Todd A. Kessler, escritor de “Los Soprano”.

"Es un proyecto que se rueda en Francia, en París, acerca de la ocupación francesa, es la vida de Dior", dice brevemente el cinefotógrafo.

¿Pero cómo fue elegido? Su nombre no es mencionado en medios como los de Emmanuel "Chivo" Lubezki, Rodrigo Prieto y Guillermo Navarro, pero desde hace más de 20 años trabaja en producciones estadounidenses, tanto para cine como para televisión.

Las independientes “Dogstar” y “Lucinda's spell” fueron sus primeros largometrajes a fines de los 90, siguiendo con “Surrender”, dirigida por Katherine Brooks (“The Osbournes”) y “Especies: el despertar”, así como la serie “Ghost whisperer: the other side”.

Pero también es polifuncional, algo que le ha dado la experiencia adquirida. Así que también ha sido director en las series “El tirador”, protagonizada por Ryan Phillippe (“Juegos sexuales”) y “The purgue”, acerca de sobrevivir a una noche legal de violencia.

"Mucha gente cree que me fui a vivir a EU por trabajo, la verdad es que yo estudié en Los Ángeles y ahí comencé a hacer cosas", dice el técnico de 51 años.

Conoció la fotografía en su etapa preparatoriana mientras vivía en la Ciudad de México y luego logró formar parte del equipo de asistentes en “Como agua para chocolate” (1992).

Ya radicado en EU, consiguió ser fotógrafo de eventos en el centro cultural mexicano del consulado angelino.

Próximo a ser padre, junto con su pareja decidió, a principios del siglo, regresar a México, aunque dejó siempre un pie en EU. Y aquí las cosas no fueron fáciles.

"Cuando no estudias en México no conoces a nadie, no tenía relación profesional con varios y me costó trabajo. Estaba haciendo comerciales y de pronto se empezaron a conectar series en México (“Terminales” y “Los Héroes del Norte”).

"Pero entonces me invitaron a 'Bloodline' (2015) serie con Sissy Spacek ('Carrie') que duró tres años, la gente la recuerda con cierto caché y entonces las ofertas gringas llegaban más. El último comercial lo hice hace siete años", abunda.

Hace dos semanas, Reynoso buscó el premio de la American Society of Cinematographers en la categoría de Episodio de serie de televisión de media hora gracias a su labor en “El método Kominsky”, protagonizada por Michael Douglas.

Las mexicanas “Un extraño enemigo” y “Aquí en la tierra”, lo han tenido en sus filas, al igual que la estadounidense “Snowpiercer”.

"Hago lo que me gusta y soy especialista en quitarme de inmediato cualquier medalla que me ponen, yo lo que quiero es trabajar y hacerlo lo mejor posible, nada más", dice.