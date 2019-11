Jack Ryan irá tras “Maduro”

En la ficción de Tom Clancy, su protagonista, Jack Ryan, es conocido por ser un agente de la CIA especialista en atrapar asesinos, terroristas e impedir guerras, pero ahora, el personaje se ajusta a los nuevos tiempos y su nueva misión será derrocar a Nicolás Maduro y hacer que la democracia vuelva a Venezuela.

En la segunda temporada de la serie Jack Ryan, creada por Amazon Prime Video, John Krasinski regresa como Jack y ahora se le une un extenso elenco latino entre quienes destacan Cristina Umaña y Francisco Denis, conocidos por series como Narcos.

Es Francisco, quien en la ficción da vida al General Ubarri, mano derecha del Presidente Nicolás Reyes (en clara referencia a Maduro), quien afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL que él, siendo venezolano no siente que esta ficción esté tan alejada de la realidad que vive su país.

“Cuando hice el casting no sabía que tenía que ver con Venezuela, cuando vi que el presidente se llamaba Nicolás Reyes lo sospeché, fue una sorpresa ver que se trataba de un tema venezolano y quería estar seguro que se tocara con el mayor respeto y más por que yo soy venezolano. Una vez que leí el guión, descubrí que no estamos tratando un tema político porque no es el punto de la serie, el interés de la serie es el entretenimiento desde el punto de vista de un espía”, dijo Denis.

El que sea un producto hecho para entretener no hace que la segunda temporada no haga una gran referencia a lo que actualmente se vive en Venezuela y hace un amalgamiento entre la ficción y la realidad latinoamericana.

“Me gusta la manera en la que la serie aborda las historias de los conflictos dentro de los países. Me gusta que es ficción pero con un toque de realidad y eso es un gran logro de esta segunda temporada, además los paralelismos que existen con Venezuela y otros países latinos le da un increíble interés para nosotros como latinos”, explicó Cristina Umaña.

En los primero minutos de esta segunda temporada se aprecia a Jack Ryan (John Krasinski), hablar de los problemas de pobreza y ausencia de democracia que se vive en Venezuela, así como los conflictos humanos propios del contexto de aquel país, sin embargo, para Francisco Denis, ese mismo contexto que presenta la serie también puede ser el de otros países latinoamericanos como en recientes meses se ha visto en los periódicos y telediarios.

“Como venezolano creo que el contexto que se da de Venezuela se utiliza como un marco general, pero no tiene que ver con la crisis que se vive ahora en Venezuela y menos en este punto, porque esto se escribió hace año y medio. Creo que tiene que ver más con una crisis generalizada a nivel latinoamericano, es algo que también pasa en Chile, en Bolivia o Ecuador, es algo que podría pasar en cualquier país latinoamericano donde la democracia está en peligro, en juego y eso retrata la segunda temporada de la serie”, detalló Denis.

Aunque el show es creado y producido por EU, Francisco aclaró que no es la visión norteamericana sobre un conflicto latino lo que el espectador verá, ya que de haber sido así, él no hubiese participado en el proyecto.

“Quise ser muy cuidadoso sobre lo que ellos querían contar acerca de algo que es muy cercano a mí y creo que a diferencia de lo que por años hemos estado acostumbrados sobre la forma en que Hollywood retrata a Latinoamérica, ya sea de manera un poco esquemática o prejuiciosa de un país latino, en este caso se ha hecho con bastante respeto”.

Cristina, quien en la ficción da vida a Gloria Bonalde, opositora al régimen de Nicolás Reyes y contendiente a la presidencia, reveló que el país sudamericano será el escenario principal de esta nueva temporada pero que la serie no se filmó en aquel país y que Amazon optó por recrear en Colombia los escenarios venezolanos.

“La serie se filmó en un 70% en Colombia, aunque hay otros escenarios como Nueva York, Londres, Rusia, París y San Diego pero la mayor parte fue Colombia, donde se simuló Venezuela”.

Aquellos que esperan ver un desenlace feliz en la ficción sobre el conflicto venezolano, tendrán que esperar a ver hasta el último capítulo, pues aunque Cristina dice que “sí habrá un final feliz”, Francisco afirmó que no.

La serie sigue una larga tradición cinematográfica de Ryan en el cine, donde le han interpretado grandes actores como Harrison Ford (Peligro inminente, Juego de patriotas), Alec Baldwin (La caza del octubre rojo), Ben Affleck (Pánico nuclear) y recientemente Chris Pine (Jack Ryan: Operación sombra).