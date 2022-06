Ivel Hernández, la estudiante del Tec que recreó "la liga de la justicia"

Ivel Hernández Martínez no es conocida mediáticamente, pero una milésima parte del premio Oscar que le otorgaron a “Dune” en la categoría de Efectos Visuales, es decir, todo lo que se hace en computadora, pertenece a ella.

La artista de 28 años fue la responsable de hacer las explosiones en la primera batalla, mientras iban corriendo las personas.

Cuando se dio el triunfo en la ceremonia, la cual siguió desde su departamento canadiense de Vancouver, donde radica, ella sacó en sus redes sociales una gran bandera mexicana que portó con orgullo.

"Fue sentir que hicimos bien el trabajo todo el equipo. Fueron dos meses de trabajo para mí, aunque apenas y sale en la película", dice a EL UNIVERSAL.

En su foja laboral también contabiliza “La liga de la justicia”, su primer trabajo en la llamada Meca del Cine, a la que siguieron producciones como los “X-Men: nuevos mutantes” y la secuela de “Maléfica”.

Han sido cinco años desde que fue reclutada para una empresa en el país norteño, frenéticos para esta exestudiante del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

Lo curioso es que su gusto primordial era aprender efectos y animación para aplicarlos a los videojuegos, su pasión, y no al cine.

"Lo que quería, y quiero todavía, es desarrollar videojuegos, lo que pasa es que el área de efectos se puede enfocar a cualquiera. Eso de la practicidad del trabajo me motivó, cuenta.

"Estaba terminando la carrera cuando un profesor nos dejó para ir a Montreal (risas), nos daba clases online y un día nos dijo que estaban contratando personas no tan experimentadas y nadie lo peló, más que yo", recuerda divertida.

Y entonces todo llegó como bola de nieve: en septiembre de 2016 aplicó y hasta diciembre no recibió respuesta. A fines de ese año le avisaron que le darían unos proyectos para probarla y en marzo, sin una plática previa, le dijeron que la querían allá en abril.

Allá le dieron entrenamiento por tres meses y cuando aún no se sentía segura, la enviaron a apoyar “La liga de la justicia”. Ahí fue la encargada de darle vida a las chispas que salen al chocar las armas de la Mujer Maravilla y Steppenwolf en la batalla final.

"No sentí que pudiera, porque veía el trabajo de mis compañeros y decía, ‘¿cómo le hacen?’ Luego abría proyectos de alguno de ellos y me espantaba (risas), sí me daba mucho miedo todo; se me quitó estudiando mucho y diario", apunta.

Lo que viene

Ivel, quien también estuvo en “Detective Pokémon”, no es alguien que vea las películas en que trabaja. Primero, porque su género favorito es el drama de la vida real y, después, porque se dio cuenta que no era sano ver películas y pensar en trabajo, pues dejaba de disfrutarlas.

"Hay una cosa que se dice en la industria de efectos visuales y es que el tiempo aquí es como siete años en la Tierra (por lo pesado)", indica de buen humor.

Ahora se encuentra como parte del equipo de “Sonic”, serie basada en el erizo azul de los videojuegos que será animación.

"Ya lleva año y medio la producción, desde ver el look, se supone que este año sale, estamos con todo en ello", indica.