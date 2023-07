Issabela Camil dice que, antes de Sergio Mayer, Alec Baldwin la cortejó

Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, recuerda que, antes de casarse con el participante de "La casa de los famosos México", vivió otras relaciones importantes en su vida, sin embargo, ninguna de ellas le inspiró el deseo de formar una familia y tener hijos automáticamente, pues recuerda que en la primera cita con el actor sí se visualizó a su lado, pero lo que nadie advertía es que, dentro de sus lista de pretendientes se encuentra nada más y nada menos que el actor hollywoodense Alec Baldwin.

Pese a que en al actualidad, el matrimonio de Issabela y Sergio es uno de los más fuertes del mundo de la televisión, luego de más de 17 años juntos, la pareja tuvo un historial amoroso que precede a la relación y familia que construyeron a lado de sus dos hijas; Antonia y Victoria. Mientras que el actor estuvo en una relación con otras grandes artistas como Bárbara Mori y Fabiola Campomanes, su actual esposa también entabló noviazgos serios que, aunque significaron mucho para ella, no terminaron por concretarse, según contó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

"He sido de pocos novios, no soy muy enamoradiza, no soy de esas mujeres que necesitan un hombre a su lado, he sabido estar sola en muchas épocas de mi vida, sí tuve otras relaciones importantes antes de Sergio, otras no tanto", dijo.

Y aunque Issabela destacó que no fue una mujer de salir con muchos hombres, sí fue una joven llena de pretendientes y de talla internacional pues, a pesar de que dijo que no le gustaba presumir ni dar detalles sobre los acontecimientos de su vida privada, no perdió de vista nombrar algunas de esa personalidades que lucharon por su amor, tales como el actor estadounidense Alec Baldwin y el famoso trompetista Quincy Jones.

"Puedo decir que me pretendió alguien como Baldwin, un Quincy Jones, un... digo, muchos nombres que entraron en mi vida en algún momento, muy muy poca gente sabe esto, no hablo de esto realmente porque soy muy privada", declaró.

Y aunque estas figuras se interesaron en ella, no fue sino hasta que tuvo a Mayer enfrente que se dio cuenta de que era el hombre con quien quería pasar el resto de su vida y construir un futuro, aunque ese deseo no surgió de la nada, sino que al actor le costó un poco de tiempo que Issabela accediera a darle una oportunidad en el amor, no porque no le pareciera un hombre atractivo, sino porque tenía la impresión de que era muy creído, por lo que nunca se interesó en conocerlo más, pese a que su madre se lo presentó y, al hacerlo, le indicó que le parecía que ambos podrían llevarse muy bien.

Ese comentario le pareció, hasta cierto punto, fuera de lugar a Issabela, ya que ella lo consideraba un sujeto "muy mam*n", sin embargo, cuando Camil se dio la oportunidad de conocer a Sergio, cuando salieron a cenar, se percató que el actor le producía sentimientos que nunca nadie le había despertado, por lo que, en ese momento supo que él era el indicado pues, hasta el momento, llevan casi 18 años juntos.

melc