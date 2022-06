Irene Azuela se pone hippie

El ancla y, de alguna manera cerebro investigador, es el personaje que le tocará interpretar a Irene Azuela en la serie Belascoarán, basada en el personaje creado por Paco Ignacio Taibo II, la cual estrenará el próximo otoño.

En la producción, la actriz de Monarca da vida a la hermana del protagonista, encarnado por Luis Gerardo Méndez (Nosotros los Nobles), un detective en la década de los 70 con una metodología que no precisamente resulta ser la mejor para resolver casos.

“Soy quien le ayuda a acercarse a ciertas personas y también por momentos, lo molesta”, dice Azuela.

“Soy como el ancla, de cuando dice por ejemplo: ‘hermanita, necesito que alguien hable alemán’. Y que yo le diga: ‘ah, pues vamos a la facultad’. Es una chava medio hippie, izquierdosa, es como su compa”, agrega.

Belascoarán, precisa la actriz, fue rodada este año y consta de tres episodios de casi una hora.

3

EPISODIOS

tendrá la serie, que llegará a la plataforma Netflix en otoño.

Paulina Gaitán y Andrés Parra forman parte del elenco dirigido por Ernesto Contreras (Sueño en otro idioma), Hiromo Kamata (Selena: la serie) y Gonzalo Amat (Fargo).

“Está simpatiquísima, va para octubre”, abunda sobre la producción que verá luz vía la plataforma Netflix.

Belascoarán es un personaje que ya ha sido llevado al cine en dos ocasiones, en ambas con la historia de Días de combate. Mientras Pedro Armendáriz Jr. lo hizo en 1982, siendo su hermana Julissa; Sergio Goyri hizo lo propio en 1994, llevando a Lisa Owen en el papel de su consanguínea.

Azuela espera pueda verse en festivales con el filme independiente basado en el cuento El matrimonio de los peces rojos, de Guadalupe Nettel.

La ópera prima de Alejandra de la Mora, también actriz, y producida por Martha Sosa (Amores perros y Presunto culpable), completa el reparto con José María Yazpik.

“Es sobre una pareja con su bebé recién nacido. Fue un ejercicio en una casa, durante tres semanas. Éramos apenas 15 personas con el crew y filmamos con la hija de Ale, fue una cosa maravillosa”, expresa del filme para fin de año,

Con teatro

El próximo 28 de julio, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, acogerá a Azuela con el montaje Hamlet en una única función, luego de ofrecer cerca de 30 en el Teatro Milán.

William Shakespeare creó el texto para ser protagonizado por un hombre, pero la idea desde un inicio de esta producción fue que Irene interpretara a un personaje de la realeza, cuyo padre asesinado pide que vengue su muerte.

“Nos tardamos en hablar en femenino”, ríe Azuela al recordar los ensayos de hace tan sólo unos meses.

“Decíamos: ‘es que aquí Hamlet está iracundo. Ah no, es iracunda, enojada, molesta’. Era quitarnos la figura de príncipe, pero no era la intención principal; no estábamos haciendo un príncipe, pero tampoco a una princesa hiperfemenizada, sino que es lo que le sucede a este ser humano que pasa por esta tragedia”, considera la actriz.