IRÁN CASTILLO SUPERA SU POSPARTO EN EL TEATRO

Cuando Irán Castillo pisó un escenario por primera vez, hace 32 años, se dio cuenta que era en ese lugar donde mejor se sentía, y era feliz; por eso, después de dar a luz a su segundo hijo, en febrero, decidió volver a trabajar al poco tiempo en el musical “Fiebre de sábado por la noche”, y de esta manera recuperarse anímicamente, haciendo lo que más le gusta: actuar.

"Volver a escena me ayudó a salirme un poquito del posparto, una etapa en la cual ves cualquier situación demasiado grande; me sirvió para distraerme un poco haciendo lo que me gusta, regresé con mi bebé con más ánimos, el teatro me ha servido bastante para recuperarme y agradezco tener la oportunidad de poder hacerlo y, por si fuera poco, no es algo que me quite mucho tiempo y puedo estar con el bebé el resto del día”.

Irán recuerda que cuando Gerardo Quiroz le propuso regresar a la obra, su bebé estaba aún muy pequeño y eso la hizo dudar un poco, pero el productor le hizo ver que ella ya se sabía la obra, ya que se había estrenado un poco antes de la pandemia con ella de protagonista y sólo era detallar algunas cosas, así que no necesitaría ensayar tanto y podría estar con su hijo Demian.

Leer más: Pareja de Coco Levy lo defiende de acusaciones: “Confío en él al mil por ciento”

“Dije ok, lo voy a intentar, además la obra me encanta y fue muy bonito, me levantó el ánimo, llevé al bebito y no fue mucho tiempo de ensayo. Estoy muy contenta de estar en la obra de teatro, porque me ha llenado de mucha realización personal, me encanta el teatro musical, me hace muy feliz”.

APOYO FUNDAMENTAL

Para que pueda estar en la gira de “Fiebre de sábado por la noche”, Irán explica que el apoyo de su esposo José Ramos es fundamental, debido a que ella sigue amamantando a su bebé y por lo tanto no lo puede dejar en casa, así que ambos la acompañarán en las fechas que le correspondan y la esperarán en el camerino mientras ella esté en escena.

Pero que Irán se sienta tan bien no es casualidad, porque asegura que el ambiente que se genera en la compañía de “Fiebre de sábado por la noche” es de mucha diversión y cariño, pero también de profesionalismo, porque todos están entregados al montaje, comenzando por sus colegas Lisset, con quien alterna personaje, y Alex Sirvent, quien da vida al conflictivo pero talentoso Tony Manero.

“Trabajar con él se me ha hecho increíble, siempre digo qué señor tan lindo, porque nos cuida a Lisset y a mí, trata siempre de estar presente por si se requiere algo, Alex es una gran persona”.

Este musical cuenta la historia de Tony Manero, un muchacho neoyorquino que trabaja en una tienda de pinturas, pero bailando en la discoteca Odisea 2001 es toda una estrella, gracias también al talento de Stephanie Mangano, su pareja de baile, de quien está enamorado.

Leer más: La actriz María Bobadilla también denuncia a Coco Levy por violación a la intimidad sexual

SE REPITE LA HISTORIA

Hace 11 años, cuando Irán se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Irka, también volvió a trabajar al poco tiempo, su hija tenía tan sólo cuatro meses, pero le hicieron una propuesta que no pudo rechazar; así que lo que está pasando con Demian no es nada nuevo para ella.

“Me hablaron para un reality de baile en Los Ángeles, entonces también desde que Irka estaba chiquita empecé a trabajar otra vez y casualmente también bailando; yo veo como un privilegio que tenga la oportunidad de hacerlo”.

Si bien Irán se ha consolidado trabajando en la televisión, donde ha realizado alrededor de 24 melodramas y 16 series, la actriz asegura que es en las tablas de teatro donde más completa se siente.

“Me encanta el teatro, se me hace lo más padre que puede hacer un actor, y el teatro musical más, porque puedo hacer las tres cosas, bailar, cantar y actuar al mismo tiempo; además es hermoso estar con la gente, esa energía que se genera entre el público y quienes estamos en el escenario es algo único”.

TERCER CONTAGIO

La semana pasada Irán compartió en sus redes sociales que estaba pasando por tercera vez por Covid-19, pero el lunes pasado el realizaron la prueba y dio negativo, por lo que está lista para retomar su actividad con el musical, que este fin de semana continúa con su gira por el interior de la República, comenzando el 9 de julio en Monterrey y el 16 llegarán a Acapulco, después le seguirán Estado de México, Ciudad de México, León, Querétaro, Guadalajara y Mérida, por mencionar algunos.

“Lo publiqué más que nada para que se sigan cuidando porque sigue habiendo contagios, de repente decimos ‘no ya pasó’ y no es así. Esta es la tercera vez que me da y fue muy leve, casi no tuve síntomas”.