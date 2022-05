“Inseparables: Amor al límite”, el reality que competirá por acaparar audiencia

El reality show “Inseparables: Amor al límite”, buscará en su tercera edición acaparar las audiencias para la cadena Televisa, tanto nacionales como internacionales, así lo declaró uno de los productores del programa, Héctor Tostado.

"Hoy hay una competencia, no solo nacional, sino internacional entre los diferentes canales en cuanto a la creación de contenidos que puedan funcionar en diferentes territorios…Televisa siempre está en busca de formatos donde podamos innovar y contribuir con una programación sana y novedosa", aseguró Héctor.

El reality show consistirá en colocar a distintas personalidades del mundo del espectáculo con sus parejas en una casa sin conexión con el exterior, de entre ellas destacan; Rey Grupero e Isa Castro, Christian Estrada y Ferka Quiroz, Adrián di Monte y Sandra Itzel, Zoraida Gómez y Jorge Torres. Durante el desarrollo del programa, estas parejas se enfrentarán a distintos juegos de destreza para poder avanzar en la competencia.

El productor señaló además el plus de este reality por sobre otros en el contexto actual donde se comienza a salir de las restricciones sufridas por la pandemia de Covid-19.

"Dentro de esta lucha por acaparar audiencia Inseparables tiene un valor positivo, en una época donde necesitamos resaltar valores como el amor, la amistad, y las relaciones humanas", y agregó que todas las situaciones que se verán en la pantalla buscan abordar un concepto del amor al cual define “moderno”.

Resaltó que los juegos a los cuales se enfrentarán todos los participantes pueden fácilmente realizarse en casa, lo cual a pesar de no ser un programa realizado en vivo logra una conexión constante con el público.

La producción, como describió Héctor, se nutrirá constantemente a través de redes sociales y las plataformas digitales del canal 5, donde el público podrá ampliar su visión de lo ocurrido en el reality, con situaciones que no pudieron verse en la transmisión televisiva.

La selección de las parejas participantes

Por otra parte, Héctor describió la premisa principal para la selección del casting, el cual estará conformado por diez parejas, además de posibles parejas sorpresa.

"En la mayoría de los casos el artista que ya está acostumbrado a aparecer ante cámaras invitó a su pareja quien no está acostumbrada a las cámaras, esa fue la premisa para la elección del casting”, señaló.

Al tiempo que destacó la diversidad de parejas existentes, las cuales tienen distintas formas de asumir la vida en pareja, además de otras diferencias.

"No todas las parejas ven el amor de la misma forma y aunque el concepto del programa no es decirle al público como debe de ser la vida en pareja, si es muy importante tener variedad de perspectivas… Tenemos parejas de diferentes edades, parejas casadas, parejas que no, parejas con mucho tiempo juntos, otras con poco tiempo, parejas que no creen en el matrimonio y otras que sí", puntualizó Héctor.

Las parejas participantes dejaron atrás trabajo, hijos, familia, y estarán inmersos en el programa sin conexión alguna con el exterior, y como señala Héctor, esto les ayuda a entender de una manera distinta sus relaciones, y a partir de los juegos solucionar sus problemas de una forma didáctica y divertida.

"Durante el proceso, se viven conflictos entre las parejas y cada una de ellas los experimenta distinto, e incluso muchos de los juegos les ayudan a entender mejor su problema de manera lúdica", aseguró.

Los ciclos de eliminación de cada pareja se realizarán semana con semana por votaciones, no obstante, Héctor mencionó que el reality no durará sólo diez semanas al aire, dadas las sorpresas que compartió podrían existir durante cada ciclo de eliminación.

La “tropicalización” del concepto

Si bien el programa se originó en Colombia, país de origen de Cristina Palacio, en México sufrió un proceso de adaptación, o como Héctor lo llama “tropicalización”, para que pudiese entrar más en el gusto del público mexicano.

"El formato fue traído a México por nuestra productora Cristina Palacio, lo analizamos y vimos que el concepto podría funcionar en México, pasando por un proceso de ´tropicalización´, basándonos en la sociedad mexicana y los contenidos que vemos acá”, finalizó.

Afirmó no tratarse de una adaptación pensada bajo las problemáticas de la pandemia, sin embargo, encaja en ellas: "No es un concepto que surge por la pandemia, más bien cae muy bien en momentos de pandemia, porque vemos en él, relaciones que nos parecen similares, además en el proceso creativo tratamos de apegarnos a esta realidad que estamos viviendo específicamente en México" sentenció el productor.

melc