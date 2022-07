Indignan y avergüenzan feminicidios a Salma Hayek

A Salma Hayek le interesa hablar del poder de las mujeres y de cómo este intimida a muchos hombres. Pero también de cómo están siendo víctimas de feminicidos.

Como mexicana, la violencia de género que atraviesa México le indigna y le preocupa. Aunque se trasladó a Hollywood en 1991, ha seguido de cerca esta problemática social que, acepta, no es un tema nuevo, pero ha quedado en evidencia con los casos más recientes, como el de Debanhi Escobar, joven que fue encontrada muerta en una cisterna en Nuevo León.

“Lo veo con tristeza y con vergüenza de que sea algo tan predominante en mi país. Ahora creo que las están contando más y por eso sale más a la luz, pero hay que acordarnos de las mujeres de Juárez; esto ya viene desde hace mucho y se ha convertido en una maldición sistemática con la que tenemos que terminar”, dice Hayek a EL UNIVERSAL.

La actriz, quien dio vida en el cine a la pintora Frida Kahlo hace 20 años, ha vuelto a poner la lente en una mujer que trascendió por su poder: Eva Perón. La primera dama argentina logró el sufragio femenino y representó a la clase trabajadora hasta su muerte, el 26 de julio de 1952. Su cuerpo fue embalsamado y preservado para ser enterrado en un monumento, pero entre conflictos políticos fue secuestrado y desapareció por dos décadas.

“Después de Frida no he hecho biografías, por eso este proyecto es muy especial, aunque no es una biografía, es una ficción que está amparada en hechos reales históricos sobre una parte de la historia de Evita que es un misterio.

“Es la historia de una mujer con un espíritu indomable y cómo todos la tratan de domar y apropiarse de ella y cuando abandona su cuerpo salen todas estas obsesiones y desesperación por apoderarse de ella, de su carisma. Nos habla de un tema que enfrentamos todas las mujeres, de cómo nos tratan de controlar y la obsesión que hay por nuestros cuerpos”, comparte.

Santa Evita estrena hoy por la plataforma Star+.

Santa Evita, serie de siete cápítulos, se basa en el libro de Tomás Eloy Martínez y se estrena hoy por la plataforma Star+. Con ella Hayek quiere reflejar también el enojo de los hombres cuando una mujer se empodera.

“No es nada más la historia de cómo una mujer tan joven se convierte en la fascinación de un pueblo y del mundo, enseña cómo los hombres se sienten a veces retados”.

Acerca de si le gustaría contar la historia de alguna otra mujer mexicana o latina, comenta que le gustaría enfocarse en la vida de mujeres comunes y reflejar las problemáticas sociales.

“Me interesan los lugares en donde todos nos podemos unir, las experiencias en las que nos podemos identificar. Y (contar) cómo la mujer mexicana, todas, hasta la más común, es una heroína, por eso me mantengo al margen de las historias de las mujeres más conocidas; no significa que no puedo revisitarlas, pero trato de encontrar el heroísmo en la que no es famosa, en la que, como toda mujer y madre, debe tomar decisiones imposibles y sobrevivir”.



Salma Hayek

Actriz y productora

“Trato de encontrar el heroísmo en la mujer que no es famosa y tiene que tomar decisiones imposibles”